За останні чотири місяці в Україні побільшало людей-банкрутів майже вдвічі

Цьогоріч в Україні відкрито 651 справу про банкрутства людей. За останні чотири місяці справ побільшало майже вдвічі.

Про це повідомляє "Опендатабот" із посиланням на дані Верховного суду України.

Зазначається, що наразі вже відкрито більше справ про банкрутство українців, аніж за весь минулий рік: тоді розглядалось 575 таких справ.

Найчастіше просять визнати себе неплатоспроможними люди віком від 25 до 45 років – це 64,1% банкрутів. Ще 28,7% припадає на осіб старше 45 років.

При цьому 51% банкрутів – жінки, ще 48% припадає на чоловіків.

Найбільше банкрутів фіксують у Києві – 95 справ або ж 15% від загальної кількості. Далі за кількістю відкритих справ йдуть Київщина – 58 або 9%, та Дніпропетровщина – із 53 справами, або 8% від загальної кількості.

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За словами арбітражного керуючого Дениса Лихопьока, нинішня динаміка, скоріш за все, є "відкладеним попитом", аніж стрімким зростанням, обумовленим якимось одним фактором.

"Понад рік діяв мораторій на стягнення більшої частини боргів у виконавчих провадженнях. Вже після того, як цей мораторій було скасовано, приватні та державні виконавці нагадали боржникам про їх зобовʼязання. Це й могло стати тією рушійною силою, яка спонукала людей шукати рішення у погашенні боргів через процедуру неплатоспроможності", – зазначив він.

Як повідомлялося, у 2023 році українські компанії закривалися втричі рідше, ніж до повномасштабної війни.