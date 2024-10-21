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Новини
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За останні чотири місяці в Україні побільшало людей-банкрутів майже вдвічі

банкрутство

Цьогоріч в Україні відкрито 651 справу про банкрутства людей. За останні чотири місяці справ побільшало майже вдвічі.

Про це повідомляє "Опендатабот" із посиланням на дані Верховного суду України.

Зазначається, що наразі вже відкрито більше справ про банкрутство українців, аніж за весь минулий рік: тоді розглядалось 575 таких справ.

Найчастіше просять визнати себе неплатоспроможними люди віком від 25 до 45 років – це 64,1% банкрутів. Ще 28,7% припадає на осіб старше 45 років.

При цьому 51% банкрутів – жінки, ще 48% припадає на чоловіків.

Найбільше банкрутів фіксують у Києві – 95 справ або ж 15% від загальної кількості. Далі за кількістю відкритих справ йдуть Київщина – 58 або 9%, та Дніпропетровщина – із 53 справами, або 8% від загальної кількості.

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За словами арбітражного керуючого Дениса Лихопьока, нинішня динаміка, скоріш за все, є "відкладеним попитом", аніж стрімким зростанням, обумовленим якимось одним фактором.

"Понад рік діяв мораторій на стягнення більшої частини боргів у виконавчих провадженнях. Вже після того, як цей мораторій було скасовано, приватні та державні виконавці нагадали боржникам про їх зобовʼязання. Це й могло стати тією рушійною силою, яка спонукала людей шукати рішення у погашенні боргів через процедуру неплатоспроможності", – зазначив він.

Як повідомлялося, у 2023 році українські компанії закривалися втричі рідше, ніж до повномасштабної війни.

Автор: 

банкрутство (558) борг (1878)


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Ну звісно, що це тільки отой "мораторій", бо "геніальні" ініціативи Гетьманцева і Ко до цього ж не могли призвести - вони "прафєсіанали"!
Зростання цін навсе за цей рік "мораторію" яке? Якщо раніше (умовно) на 100 гривнів можна було в тому ж "АТБ" щось купити, то зараз із 500 гривнями заходиш тільки "на понюхать" та "на подивиться". Я вже не кажу про вартість ліків!
А тепер ще й податки "заднім числом" підвищили.
Так у них в наступному році буде не наповнення бюджету, а збільшення діри в ньому. Хоча...
Може саме це і ставилося за мету? 🤔
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21.10.2024 10:37 Відповісти
При цьому 51% банкрутів - жінки, ще 48% припадає на чоловіків
51% + 48% =0,99 де ще 1% ??
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21.10.2024 11:10 Відповісти
гермафродити
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21.10.2024 11:41 Відповісти
Підари зєлєбоби ******* мільйонами а в людей останнє забирають і віддають тим же зєлєбобам!
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21.10.2024 11:21 Відповісти
21 квітня 2019 року дурні73% радісно надали країні свого мешкання статус країни-БАНКРУТА!
А з країной-БАНКРУТОМ божевільний сусід третій рік робить , що йому заманеться , дуже радіючи вибору дурнів73% за надану йому можливість покінчити з ненавистною Україною!
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21.10.2024 11:30 Відповісти
"у Києві - 95 справ або ж 15%" - у Києві живе якраз 15% населення країни.
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21.10.2024 11:49 Відповісти
Фінансові установи України за 7 місяців 2024 року збільшили прибуток на 22%
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21.10.2024 12:47 Відповісти
8 Членів наглядової ради Державного Ощадного банку у вересні отримали зарплати від 1,1 млн гривень до 1,4 млн гривень.
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21.10.2024 12:56 Відповісти
По моему только доLбо*Б не поймет эту **** проблему в Украине ,не в области... Панi Яка за минулий рік отримала понад 785 тисяч гривень пенсії.
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21.10.2024 13:45 Відповісти

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