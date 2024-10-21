"Укрпошта" оголосила тендер на закупівлю понад 1700 електричних поштових трициклів

"Укрпошта" оприлюднила тендер на закупівлю 1745 електричних поштових трициклів із супутніми послугами типу Full service на порталі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що закупівля трициклів є одним із проєктів розвитку логістики "Укрпошти", який завершиться у 2025 році.

У компанії наголосили, що нові трицикли дозволять значно підвищити ефективність роботи поштової мережі, особливо в сільській місцевості.

"Вони не лише полегшать роботу листоношам та начальникам відділень, але й забезпечуватимуть більш швидку та якісну доставку поштових відправлень та послуг по всій території країни, зокрема у важкодоступних та віддалених населених пунктах", – йдеться у повідомленні.

Основні технічні характеристики трициклів:

запас ходу: не менше 50 км

максимальна швидкість: не менше 40 км/год

потужність двигуна: не менше 60В, 2000 кВт

вантажопідйомність: не менше 350 кг

гарантійний термін: не менше 36 місяців або 20 тисяч км пробігу

Проєкт фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів та гранту, наданих ЄБРР разом із Європейським інвестиційним банком. Процедура закупівлі здійснюватиметься відповідно до принципів і правил закупівель ЄБРР через портал електронних закупівель ECEPP.

Зареєструватися та подати свої пропозиції через ECEPP можна до 18 листопада 2024 року.

Як повідомлялося, у квітні "Укрпошта" спільно з українським виробником почали тестувати нову модель транспорту для листонош. Голова компанії Ігор Смілянський пояснював, що зі зростанням електронної комерції та розвитком доставки лікарських засобів, листоноші мають розвозити менше газет та листів, проте більше посилок – тож замість велосипедів для них планують купувати трицикли.