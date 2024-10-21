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Новини
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"Укрпошта" оголосила тендер на закупівлю понад 1700 електричних поштових трициклів

транспорт для листонош

"Укрпошта" оприлюднила тендер на закупівлю 1745 електричних поштових трициклів із супутніми послугами типу Full service на порталі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що закупівля трициклів є одним із проєктів розвитку логістики "Укрпошти", який завершиться у 2025 році.

У компанії наголосили, що нові трицикли дозволять значно підвищити ефективність роботи поштової мережі, особливо в сільській місцевості.

"Вони не лише полегшать роботу листоношам та начальникам відділень, але й забезпечуватимуть більш швидку та якісну доставку поштових відправлень та послуг по всій території країни, зокрема у важкодоступних та віддалених населених пунктах", – йдеться у повідомленні.

Основні технічні характеристики трициклів:

  • запас ходу: не менше 50 км
  • максимальна швидкість: не менше 40 км/год
  • потужність двигуна: не менше 60В, 2000 кВт
  • вантажопідйомність: не менше 350 кг
  • гарантійний термін: не менше 36 місяців або 20 тисяч км пробігу

Проєкт фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів та гранту, наданих ЄБРР разом із Європейським інвестиційним банком. Процедура закупівлі здійснюватиметься відповідно до принципів і правил закупівель ЄБРР через портал електронних закупівель ECEPP.

Зареєструватися та подати свої пропозиції через ECEPP можна до 18 листопада 2024 року.

Як повідомлялося, у квітні "Укрпошта" спільно з українським виробником почали тестувати нову модель транспорту для листонош. Голова компанії Ігор Смілянський пояснював, що зі зростанням електронної комерції та розвитком доставки лікарських засобів, листоноші мають розвозити менше газет та листів, проте більше посилок – тож замість велосипедів для них планують купувати трицикли.

Автор: 

тендер (2185) транспорт (519) Укрпошта (800)


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Топ коментарі
+1
Потужність двигуна 2000 Вт , а не 2000 кВт. І це пишуть люди з освітою...
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21.10.2024 12:07 Відповісти
+1
Ну не на дешевих китайських мопедах з запасом хода 50 км. Через 3 роки цей непотріб спишуть, бо батареї втратять ємність, все що може поламатись поламається. Як їх заряджати, якщо очікують масові відключення електроенергії? Проблема укрпошти не в відсутності трьох колісних електроскутерів. Там все набагато гірше.
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21.10.2024 12:10 Відповісти
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Нафіга? Ніколи не мали подібних девайсів і раптом на третій рік війни відчули непереборну потребу. Будем підтримувати китайського виробника?
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21.10.2024 11:56 Відповісти
пошти позакривали,тепер казна куди приходиться везти пенсії і газети.
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21.10.2024 12:01 Відповісти
Ну не на дешевих китайських мопедах з запасом хода 50 км. Через 3 роки цей непотріб спишуть, бо батареї втратять ємність, все що може поламатись поламається. Як їх заряджати, якщо очікують масові відключення електроенергії? Проблема укрпошти не в відсутності трьох колісних електроскутерів. Там все набагато гірше.
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21.10.2024 12:10 Відповісти
якщо такий апарат, як на фото, то у віддалені поселення вони не відвезуть... бо не доїдуть...а зимою і поготів
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21.10.2024 14:47 Відповісти
Потужність двигуна 2000 Вт , а не 2000 кВт. І це пишуть люди з освітою...
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21.10.2024 12:07 Відповісти
Сумнівне рішення.В мороз ці акамуляторні дирчики просто не їдуть.
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21.10.2024 12:34 Відповісти
https://hokiimotor.en.made-in-china.com/ Henan Hokii Motor Co., Ltd.



915,00 доларів США

10-99 шт

905,00 доларів США

100-299 шт

895,00 доларів США

300+ штук
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21.10.2024 12:34 Відповісти
хотят весь персонал укрпочт в больницы загнать с суставами и простудами всего чего только можно
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21.10.2024 13:21 Відповісти
А ви не вірили, що Укрпошта здатна дивувати. Всі відділення завішані патріотичним мерчами а ля песПатрон, рускій карабль іді, і т п. за цінами сумочок Луї Вітон. Тепер ще треба на електросамокатах в"є..ати бюджет!
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21.10.2024 13:22 Відповісти
Якось ця штука виглядає непевно, наче десь кустарно у гаражі зібрали.
Чого дріт тягнеться по землі?
Як холодну пору року з відкритою кабіною?
Як з ергономікою, бо видно що людині тісно?
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21.10.2024 13:50 Відповісти

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