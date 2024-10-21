Наслідки санкцій та падіння курсу рубля: Росіян попередили про підвищення цін на всю електроніку

Російські магазини готують підвищення цін на електроніку та побутову техніку на 10-15% до кінця року.

Серед причин підвищення цін російські імпортери називають падіння курсу рубля до долара, відмову іноземних банків від проведення платежів із Росії та ускладнення логістичних ланцюжків постачання техніки через санкції, пише російське видання "Ізвєстія" із посиланням на джерела на місцевому ринку.

За словами представника одного з імпортерів, російські мережі вже закупили перші партії продукції за підвищеними цінами та сподіваються почати доставити їх у РФ до початку передноворічного сезону.

"Ми бачимо, що зростання є. Багато виробників електроніки та побутової техніки вже оголосили про підвищення цін до 15%... Ми припускаємо, що ціни збільшуватимуться абсолютно на все. Від телефонів та ноутбуків до побутової техніки", – підтвердив цю інформацію комерційний директор порталу "Холодильник.ру" Олексій Погудалов.

У російські компанії "Марвел-Дистрибуція" також визнали, що у жовтні закупівельна вартість ноутбуків зросла на 10-15%.

"Говорити про подальші перспективи поки що зарано, але ми не бачимо передумов для того, щоб ноутбуки дешевшали. Тим, хто замислюється над купівлею цієї техніки, не варто відкладати рішення на потім, оскільки партії за новими цінами прийдуть в роздріб у другій половині листопада", – попередили в компанії.

У російські мережі "Мегафоні" вже зафіксували зростання вартості смартфонів на 5-15%. У цій компанії попередили про підвищення цін на всю номенклатуру електроніки, яка закуповується для продажу на російському ринку, проте зазначають, що "у кожній групі товарів ситуація відрізняється".

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Про те, що нові партії електроніки закуплені за цінами, що перевищують літні на 10-15%, повідомив провідний аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін.

"Тенденція така: ціни зростають і зростатимуть і в 2025 році, передумов для зниження поки немає", – каже російський експерт.

Раніше джерело офіційного російського видання "Парламентская газета" в одному з найбільших ретейлерів повідомило, що великі продавці електроніки та побутової техніки планують підняти ціни на 15-20% уже восени.

Електроніка дорожчає через санкції, які "мають накопичувальний ефект", зазначав представник Асоціації торгових компаній та товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки "РАТЕК" Антон Гуськов. За його словами, найбільш яскраво цей наростаючий тиск проявляється у проблемах із транскордонними платежами.

Як повідомлялося, за останніми опитуваннями, майже половина росіян очікує падіння добробуту оточуючих у найближчі два роки. Ще 30% вважають, що добробут більшості мешканців країни не зміниться, а 14% вважають, що він зросте.