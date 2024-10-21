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Новини
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В Україні вперше відбулися торги гарантіями походження "зеленої" електроенергії

энергетика,альтернативная

В Україні відбулися перші торги гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

На перших торгах 12 українських компаній придбали 28 257 гарантій походження, які пропонувало ПрАТ "Укргідроенерго", повідомляє "Оператор ринку".

Ціна однієї гарантії походження за результатами торгів становить 13 грн за МВт-год, уточнили в компанії, на майданчику якої відбулися торги.

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Як повідомлялося, "Оператор ринку" відкрив майданчик для торгівлі гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на початку жовтня.

На перших торгах заявлений обсяг продажу становив 50 тис. гарантій, що еквівалентно 50 тис. МВт-год виробленої електроенергії.

Автор: 

електроенергія (4289) Укргідроенерго (281) альтернативна енергетика (702) Оператор ринку (74)


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Розводняк про *зелену енергію* ще той, якщо врахувати всі забруднення, що виникають при виробництві сонячних панелей, акумуляторіа та їх утилізіції.
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21.10.2024 17:36 Відповісти
От якшо неможеш купити собі панелі для чого тут базікати?
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21.10.2024 18:07 Відповісти
Лошбан, якби я не працював в енергетиці, я б мовчав. Запам'ятай, якщо ти купиш собі сонячні панелі з акумуляторами, як повинно бути, це не окупиться НІКОЛИ. І не лізь туди, де ти баран.
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23.10.2024 16:31 Відповісти
Ти дурне як пробка від пляшки шампанського) Це плата за КОМФОРТ. Якого хера ти купив собі машину, і втрачаєш кошти на пальне? Дешевше їздити в маршрутці або потягом? Ти купив її щоб з комфортом возити свою сраку туди-сюди коли забажаєш. А сонячна станція це своя енергетика яка дозволяє бути незалежними від таких ******* як ти, якщо ти дійсно таи працюєш. Я більше не передаю показники твоєму сраному обленерго кожен місяць, я незалежу від ваших графіків відключення та примх Зебіла, обривів дротів, поломок транформаторів, і можу встановити ту потужность кіловат яка мені потрібна. А якщо у мене в селі енернозалжне виробництво на якому я заробляю то тепер я не несу збитків із за відсутності електрики. Такшо, дурік, свою совкодрочерну філософію залиш собі.
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23.10.2024 21:52 Відповісти
необходим к этим мутным схемам приклеить нацкешбэк
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21.10.2024 18:50 Відповісти
Добре пам'ятаю початок розвитку "зеленої енергетики" і хто б чого не казав, все йiло непогано, хоча і там були якісь корупційні cхеми, бо великі СЕС могли будувати не всі великі компаніі, це було пов'язано з виділенням земельних ділянок, завезення обладнання та інше. Але що стосується власних міні СЕС громадян на своїх будинкках чи земельних ділянках - все йшло дуже добре - побудував, запустив і місяць в місяць отримуєш платежі і допомогу в обслуговуванні. Як би хто не говорив, а це зменшення навантаження держави у використанні газу, вугілля, а ті, що побудували свої СЕС обслуговували свої домогосподарства самостійно і держава була вільна в забезпеченні десятків тисяч домогосподарств енергетикою.
І тут пройшли вибори зеленої шобли і почалося - то бариги, що побудували, то не так і не там і звичайно виплати затримують на рік, а то і більше і саме головне, що самі регулюють ціни і не виконують умови договорів.
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22.10.2024 08:26 Відповісти

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