В Україні вперше відбулися торги гарантіями походження "зеленої" електроенергії
В Україні відбулися перші торги гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.
На перших торгах 12 українських компаній придбали 28 257 гарантій походження, які пропонувало ПрАТ "Укргідроенерго", повідомляє "Оператор ринку".
Ціна однієї гарантії походження за результатами торгів становить 13 грн за МВт-год, уточнили в компанії, на майданчику якої відбулися торги.
Як повідомлялося, "Оператор ринку" відкрив майданчик для торгівлі гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на початку жовтня.
На перших торгах заявлений обсяг продажу становив 50 тис. гарантій, що еквівалентно 50 тис. МВт-год виробленої електроенергії.
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І тут пройшли вибори зеленої шобли і почалося - то бариги, що побудували, то не так і не там і звичайно виплати затримують на рік, а то і більше і саме головне, що самі регулюють ціни і не виконують умови договорів.