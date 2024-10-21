Санкції працюють: Китай вводить контроль за експортом товарів подвійного призначення

Влада Китаю оголосила про запровадження з 1 грудня експортного контролю за постачанням продукції, яка може бути використана у військовій промисловості. Це сталося після того, як США оголосили про санкції проти десятків китайських компаній за поставки Росії такої продукції, зокрема компонентів для безпілотників.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, уряд Китаю опублікував правила "з метою захисту національної безпеки та інтересів, нерозповсюдження [озброєнь] та виконання інших міжнародних зобов'язань, а також посилення та стандартизації експортного контролю товарів подвійного призначення".

Нові вимоги регулюють обмеження та порядок видачі ліцензій на постачання за кордон "предметів, які мають як цивільне, так і військове застосування або допомагають підвищити військовий потенціал".

Окрім того, має бути складений список товарів, що підпадають під обмеження, а експортерам треба буде розкривати кінцевих одержувачів продукції та передбачувану сферу її застосування.

Зазначається, що саме в підвищенні потенціалу російської "військової машини" США звинувачують Китай, заявляючи, що він, хай і не допомагаючи їй зброєю, поставляє обладнання та компоненти, що використовуються під час виробництва військової техніки.

До того ж Китай та Гонконг стали базою для транспортування до Росії західних напівпровідників, які необхідні для ракет та інших видів озброєнь.

Санкції США проти Китаю

США в травні наклали санкції на 20 компаній материкового Китаю та Гонконгу, викритих у поставках Росії західної електроніки та інших компонентів військового та подвійного призначення, у червні до списку додали ще понад 20 юридичних та фізичних осіб у Гонконгу, у серпні – 42 компанії.

Із 2023 року Росія зайнялася виробництвом ударних безпілотників з далеким радіусом дії "Гарпія", у яких використовуються двигуни та комплектуючі з Китаю.

"Розроблена експертами, які працюють у Китаї, "Гарпія" виробляється на фабриках у КНР у співпраці з російськими оборонними підприємствами", – заявили в Міністерстві фінансів США, вводячи санкції ще проти двох китайських компаній за допомогу у створенні безпілотників.

Китай своєю чергою спростовує інформацію щодо допомоги Росії й запевняє, що ніколи не поставляв зброю ні Росії, ні Україні й суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, включно з безпілотниками.

Заборона на експорт

У липні Китай уже оголошував про введення з 1 вересня заборони на експорт усіх цивільних безпілотників, які можуть використовуватись у військових цілях.

Разом із безпілотниками в новий список експортного контролю влітку були також внесені такі елементи, що встановлюються на дрони, як лазери для інфрачервоної візуалізації цілей і високоточне інерційне вимірювальне обладнання.