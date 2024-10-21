Бізнес стурбований відновленням роботи нелегальних тютюнових виробництв, – ЕВА

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації – виробники тютюнових виробів – стурбовані повідомленнями про відновлення роботи нелегальних тютюнових фабрик, попри масштабні обшуки та слідчі дії цього року.

Про це йдеться в повідомленні Європейської Бізнес Асоціації.

5 жовтня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що після тримісячного простою відновилось незаконне виробництво на заході країни.

Реагуючи на ці події, комітет Ради на засіданні 4 жовтня надав низку доручень правоохоронним органам. Зокрема, директору Бюро економічної безпеки доручили невідкладно проаналізувати випадки відновлення нелегальної діяльності підприємств-виробників тютюнової продукції, а керівництву Державної податкової служби – вжити заходів щодо упередження отримання чи поновлення ліцензій особам, щодо яких є відомості про порушення, Нацполіції і ДПС – забезпечити спільне відпрацювання роздрібних точок продажу тютюнових виробів.

Легальний бізнес надзвичайно стурбований відновленням роботи виробників нелегальної тютюнової продукції та закликає правоохоронні органи припинити незаконну діяльність. Європейська Бізнес Асоціація вкотре звертає увагу на фіскальний потенціал тіньового сектору, зокрема й нелегальних виробників підакцизної продукції.

Нагадаємо, 14 травня відбулись обшуки на п’яти найбільших вітчизняних виробництвах тютюну, які під прикриттям законної діяльності налагодили нелегальне виробництво тютнової продукції. Правоохоронцями було виявлено підроблені акцизні марки, не марковані тютюнові вироби тощо та фактично припинено незаконну діяльність таких виробників.

Згідно з дослідженням "Кантар Україна", завдяки таким зусиллям вже в липні загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні знизився до 14,6% (проти 19,1% на початку року і 25,7% у жовтні 2023 року).

Також у дослідженні зазначається, що виробником 52% нелегальної продукції, що маркована позначкою Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні, є Винниківська тютюнова фабрика. Марки цього виробника Сompliment і Lifa з написом Duty Free склали 51% цієї групи нелегальної продукції. 33% контрафактної продукції мають ознаки підроблених акцизних марок. За написом на упаковці вони вироблені "Юнайтед Тобако"/"Маршалл Файнест Тобакко"/VK Tobacco FZE (17%) та "Українським Тютюновим Виробництвом" (16%).

Втрати державного бюджету України станом на вересень 2024 року оцінюються у 23 млрд грн – у той час, коли держава мусить підвищувати податки для сумлінного бізнесу для фінансування оборонних потреб, підкреслили в ЄБА.