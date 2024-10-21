Китай цьогоріч імпортував російського газу більше, ніж Європа

Китай за підсумками цього року може стати найбільшим ринком для російського трубопровідного газу, обігнавши Європу.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомляється, російський "Газпром" експортував 23,7 млрд кубометрів природного газу до Китаю за перші дев'ять місяців року, що майже на 40% перевищує обсяг експорту за аналогічний період минулого року.

У Європу за цей самий період було експортовано 22,5 млрд кубометрів трубопровідного газу.

Зазначається, що "Газпром" поступово нарощує поставки газу до Китаю через газопровід "Сила Сибири", який був запущений наприкінці 2019 року і має проєктну потужність 38 млрд кубометрів на рік. Минулого місяця російський газовий гігант домовився з China National Petroleum Corp. про додаткові поставки в грудні, які забезпечать раннє збільшення добових потоків до максимального контрактного рівня, який раніше планувався на початок 2025 року.

Хоча "Газпром" планує збільшити щорічні поставки до Китаю ще на 10 млрд кубометрів так званим далекосхідним маршрутом з 2027 року, це все ще незначна частина того, що компанія відправляла в Європу до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Хоча більшість країн Європейського Союзу шукали альтернативи російському газу, "Газпром" залишається важливим джерелом енергії для деяких країн, зокрема Угорщини, Австрії та Словаччини. Згідно з підрахунками Bloomberg, за перші дев'ять місяців року обсяги трубопровідного експорту в регіон зросли на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готовий до припинення угоди про транзит російського газу через Україну наприкінці 2024 року, а додаткові угоди з "Газпромом" "політично небезпечними".

Минулого тижня Угорщина підписала з російським "Газпромом" Меморандум про взаєморозуміння щодо можливості збільшення постачання російського газу до Угорщини.

Подробиць угоди у "Газпромі" не уточнили, проте міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто зазначав, що ця домовленість дозволить його країні у 2025 році закупити додаткові обсяги російського газу, щоб використати можливості для постачання російського газу газогоном "Турецький потік" на повну потужність.

При цому Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.