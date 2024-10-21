Люди Кадирова розкрадають ММК ім. Ілліча в окупованому Маріуполі, – WSJ

Металургійний комбінат імені Ілліча в окупованому Маріуполі, що входив до групи компаній "Метінвест", став трофеєм клану глави Чечні Рамзана Кадирова.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на документи, а також заяви бізнесменів і менеджерів, передає LIGA.net.

Як повідомляється, люди, близькі до Кадирова, фактично розкрадають найбільший завод окупованого Росією українського міста.

Відразу після окупації Маріуполя новостворена місцева компанія ТОВ "Ілліч ММК" стала експортувати сталь із заводу, що не працює. Одним із двох власників є Валід Геремєєв – 25-річний син заступника міністра будівництва та комунального господарства Чечні Вахіти Геремєєва.

Торік співвласником заводу став ще один соратник Кадирова – Алаш Дадашов.

Посадовці, з якими говорили журналісти видання, стверджують, що таким чином Кадирова нагороджують за "лояльність Путіну" та за неучасть у "Марші справедливості" Євгенія Пригожина.

Видання пише, що люди з клану Кадирова вивозять і продають сучасне металургійне обладнання, відправляють металолом у Росію для використання місцевими виробниками та поставляють промислові гази "Роскосмосу".

За даними російської влади, на які посилається WSJ, за пів року з заводу було експортовано 130 тис. тонн побічних продуктів заліза, потенційна вартість яких оцінюється в $16 млн.

Окрім того, окупанти демонтували та відправили до Росії виробничу лінію вартістю $220 млн, що була встановлена ​​незадовго до повномасштабної війни, повідомляв "Метінвест".

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що продукція із заводу Ілліча використовується в Росії для виробництва автомобілів і для будівельної галузі.

У серпні минулого року повідомлялося, що Металургійний комбінат імені Ілліча в окупованому Маріуполі перейшов під контроль голови Чечні Рамзана Кадирова.

До того стало відомо, що бізнесмен із Чеченської Республіки (Росія) Валід Корчагін, пов’язаний із родиною наближеного до Рамзана Кадирова Сулеймана Геремеєва, став співвласником компанії "ММК Ілліча", зареєстрованої в так званій "ДНР".