Російська влада залишить без грошей великі наукові проєкти, щоб профінансувати війну

Російська влада готується різко скоротити фінансування великих державних наукових проєктів, щоб заощадити гроші в бюджеті на 2025 рік, де кожен третій рубль закладено на армію та війну.

Про це пише The Moscow Times.

Під ніж бюджетного секвестру потраплять, зокрема, витрати на закупівлі приладів та устаткування, створення великих наукових центрів, і навіть просвітницьку роботу.

Так, витрати на "розвиток наукової та науково-виробничої інфраструктури наукових організацій" зменшаться в 2025 році на 41% – з 10,45 млрд до 6,17 млрд руб.

Закупівлі для вузів на "розвиток навчально-лабораторної інфраструктури" втратять більше половини фінансування: цього року на ці цілі виділялося 7,88 млрд руб., а наступного — 3,01 млрд грн.

Витрати на федеральний проект "Створення національного центру фізики та математики", який, за задумом влади, має стати "передовим майданчиком для підготовки вчених вищої кваліфікації та зміцнення наукового потенціалу країни", скорочуються на чверть – з 2,46 млрд руб. цього року до 1,87 млрд руб. – наступного.

Федеральний проєкт "Розвиток технологій виробництва електроніки" втратить кожен десятий рубль фінансування: у 2025 році воно становитиме 5,17 млрд руб. проти 5,62 млрд цьогоріч.

Проєкт "Прикладні дослідження, розробки та впровадження електронної продукції", в рамках якого держава видає субсидії на розробку "базових технологій" електроніки, скоротиться на 25% – з 18,53 млрд до 13,92 млрд руб.

Більше половини фінансування втратить федпроєкт "Національна технологічна ініціатива", запущений шість років тому і котрий проголошував метою зробити Росію світовим технологічним лідером до 2035 року. На проєкт, який включає розвиток штучного інтелекту, технологій великих даних, квантових та нейротехнологій, наступного року виділять 5,33 млрд руб. проти 11,86 млрд руб. у поточному.

Окрім того, на 23% – з 900 млн до 700 млн руб. – скоротяться витрати бюджету на "популяризацію науки і техніки".

У перший рік повномасштабної війни проти України президент Росії Владімір Путін анонсував "великий стрибок" російської науки завдяки доробкам, створеним за радянських часів, а торік вимагав від учених зосередитися на технологіях та продукції, які "дозволять забезпечити роботу охорони здоров'я, ключових галузей промисловості, безпекової галузі" без участі "закордонних інститутів".

У червні 2024 року на засіданні Ради з науки та освіти Путін заявив, що науку необхідно перевести в "бойовий режим", щоб подолати західні санкції та досягти технологічного суверенітету.

Через кілька тижнів Путін доручив уряду частково перекласти фінансування наукових проєктів на приватний бізнес. Згідно з вимогою президента РФ, приватних інвесторів слід залучати до проєктів із "забезпечення технологічного лідерства" Росії, "розробки найважливіших наукомістких технологій та випереджальної підготовки кваліфікованих кадрів"

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету, або 10,7 трлн руб., що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд руб.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн руб., або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: "Скільки Україна та Росія витрачають на війну"