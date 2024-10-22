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Новини Тіньова економіка
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БЕБ знайшло три нелегальні АЗС у Київській області. Їх роботу припинили. ФОТОрепортаж

БЕБ припинило нелегальну роботу трьох АЗС на Київщині

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили факти продажу незаконно виготовленого пального на території Київської області. Зокрема, нелегальні АЗС працювали в Боярці, Вишневому та Ворзелі.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

БЕБ провело обшуки на трьох автозаправних станціях та зафіксувало порушення вимог законодавства України: станції працювали без дозвільних документів, в тому числі ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, сертифікатів якості на пальне та документів про його походження.

Крім того, на АЗС були відсутні реєстратори розрахункових операцій.

За результатами обшуків детективи БЕБ 12 тонн контрафактного дизеля та бензину марки А-95, готівку, отриману від реалізації пального, а також обладнання – шість модульних станцій для заправки автомобілів пальним та скрапленим газом.

Загальна вартість вилученого майна становить близько 2 млн грн.

Наразі досудове розслідування за ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Раніше повідомлялося що Держекоінспекція вперше від початку великої війни відновила позапланові перевірки якості пального на АЗС.

БЕБ викрило три нелегальні АЗС на Київщині

БЕБ викрило три незаконні АЗС на Київщині
БЕБ викрило три незаконні АЗС на Київщині
БЕБ викрило три незаконні АЗС на Київщині
БЕБ викрило три незаконні АЗС на Київщині
БЕБ викрило три незаконні АЗС на Київщині

Автор: 

АЗС (1595) Київська область (290) Бюро економічної безпеки (437)


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а що з заправками сестри Голови Нацполіціі Віговського?!службове розслідування?кримінальна справа про торгівлю контрафактним пальним?
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22.10.2024 21:42 Відповісти
Не сміши, прибрали конкурентів та і все
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23.10.2024 11:41 Відповісти
Что мешает сделать людям контрольное предупреждение, помочь с документами , лицензиями и помочь легализовать бизнес?
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23.10.2024 19:30 Відповісти
ЗЫ, так ответ простой, а с чего будет кормиться эта мафия в погонах...
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23.10.2024 19:32 Відповісти

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