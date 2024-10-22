БЕБ знайшло три нелегальні АЗС у Київській області. Їх роботу припинили. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили факти продажу незаконно виготовленого пального на території Київської області. Зокрема, нелегальні АЗС працювали в Боярці, Вишневому та Ворзелі.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

БЕБ провело обшуки на трьох автозаправних станціях та зафіксувало порушення вимог законодавства України: станції працювали без дозвільних документів, в тому числі ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, сертифікатів якості на пальне та документів про його походження.

Крім того, на АЗС були відсутні реєстратори розрахункових операцій.

За результатами обшуків детективи БЕБ 12 тонн контрафактного дизеля та бензину марки А-95, готівку, отриману від реалізації пального, а також обладнання – шість модульних станцій для заправки автомобілів пальним та скрапленим газом.

Загальна вартість вилученого майна становить близько 2 млн грн.

Наразі досудове розслідування за ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Раніше повідомлялося що Держекоінспекція вперше від початку великої війни відновила позапланові перевірки якості пального на АЗС.









