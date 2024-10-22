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Міненерго оприлюднило рейтинг побутових приладів за споживанням електроенергії

електроенергія

Частка побутового споживання в загальному енергобалансі України становить 30-35%, завдяки заходам економії кожне домогосподарство може зменшити споживання майже на третину.

Це допоможе не лише зменшити щомісячні витрати на світло, а й знизити загальне навантаження на енергомережу країни під час опалювального сезону, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Для цього у міністерстві підготували рейтинг потужності побутової техніки в активному режимі. Згідно із ним, найбільше електроенергії споживають електроплити, масляні радіатори, бойлери, праски та електродуховки.

Скільки електроенергії споживає побутова техніка

У Міненерго закликали враховувати клас енергоефективності під час вибору побутових приладів, а також ознайомитись з інструкцією до використання.

"Більшість сучасної техніки має режими, які дозволяють раціонально споживати напругу для подовження терміну експлуатації та зменшення навантаження на електромережу", – додали у пресслужбі міністерства.

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Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Автор: 

рейтинг (965) електроенергія (4289) Міненерго (931) відключення світла (606)


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Топ коментарі
+12
у міністерстві підготували рейтинг потужності Джерело: https://biz.censor.net/n3516193
***********

Рейтинг потужності очолив наш незламний лідор, - найпотужніший президент світу.

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22.10.2024 17:42 Відповісти
+8
Це ж міненерго, окрім винаходу нової одиниці вимірювання, в них прилади "споживають напругу"
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22.10.2024 16:49 Відповісти
+8
Зараз всі пенсіонери побіжуть в комфі, купляти електроприбори з індексом А, А+, А++, А +++ , бо старі холодильники, стіралки та кондіціонери, дуже багато споживають електрики, бо можуть бути проблеми з підігрівом басейнів в Коче Заспі, та в інших елітних поселеннях!
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22.10.2024 18:56 Відповісти
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а що таке кВТ/Год?
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22.10.2024 16:39 Відповісти
Це ж міненерго, окрім винаходу нової одиниці вимірювання, в них прилади "споживають напругу"
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22.10.2024 16:49 Відповісти
Дійсно, одиниця потужності - кВт, а кВт/год - одиниця енергії, що залежить від часу споживання. Такі в нас спеціалісти в Міненерго...
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22.10.2024 16:56 Відповісти
ідея в тому що енергія це добуток потужності на час
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22.10.2024 17:35 Відповісти
Кілова́т-годи́на (кВт⋅год, міжнародне позначення: kW⋅h або kW h) - позасистемна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F одиниця вимірювання кількості виробленої, або спожитої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F енергії , а також виконаної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0) роботи . Використовується переважно для вимірювання споживання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F електроенергії у побуті, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE народному господарстві і для вимірювання вироблення електроенергії в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 електроенергетиці .

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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22.10.2024 19:36 Відповісти
"Очікує на перевірку
На цій сторінці показано неперевірені зміни"
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22.10.2024 20:52 Відповісти
Процитовано текст не всієї сторінки. У процитованому фрагменті йдеться про позасистемну одиницю обліку електроенергії Кіловат * годин (kW*h), яка використовується у світі більше 100 років. Зміни у найближчому майбутньому не плануються.
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22.10.2024 21:22 Відповісти
Не існує таких одиниць вимірювання як кВт/год. Ну хіба що в країнах з високим рівнем корупції.
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22.10.2024 19:27 Відповісти
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22.10.2024 19:38 Відповісти
Напруга вимірюється у вольтах, потужність у ватах, а сила струму в амперах.
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22.10.2024 17:37 Відповісти
Ога, дякую. Ще по енергії тре уточнити
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22.10.2024 19:06 Відповісти
Енергії теж бувають різні.
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22.10.2024 19:07 Відповісти
а споживання чи навантаження в ватах на час протягом якого цей фізичний процес відбувається
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22.10.2024 19:28 Відповісти
Точно так
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22.10.2024 19:34 Відповісти
ніхто не знає.
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22.10.2024 16:50 Відповісти
ці "кВТ/Год" це судячи з усього кВТ*год - несистемна одиниця вимірювання роботи електичної енергії в електроенергетиці, в стандаті СІ одтиниця вимірювання роботи Дж (Джоуль) та її похідні кДж, МДж, ГДж ...
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22.10.2024 19:20 Відповісти
розумник, що придовбався до роздільного знаку -- рахуй! Спожито 16000 ват за 10 годин, як напишеш формулу?!?!
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22.10.2024 19:37 Відповісти
це не роздільний знак, це знак математичної дії, у математиці а тим більше у фізиці вони важливі !!! що там рахувати: 16КВт*год, потужність споживання 1, 6кВт за годину !!!
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22.10.2024 19:45 Відповісти
ти провалив іспит
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22.10.2024 19:47 Відповісти
сам ти провалив, як ти написав так я тобі відповів, немає чого кивати на дзеркало коли морда крива ...
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22.10.2024 19:51 Відповісти
ти ділити множити не вмієш, а ділити тим паче, а ще переходиш на образи...
16квт*1год в тебе дорівнює 1,6квт(а тут чи ділення чи множення, це знак дробної дії, дробити можна й на менші частки)год...
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22.10.2024 19:53 Відповісти
прошу тана хто писав "16000 ват за 10 годин" - це і є 16 кВт*год, томум є написав "немає чого кивати на дзеркало коли морда крива ... ", тому що як поставили завдання так його і виконав ...
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22.10.2024 19:56 Відповісти

16000=16к/10год=1,6/1год
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22.10.2024 19:58 Відповісти
1.6 чого ??? Ват, В, вареників ???
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22.10.2024 20:00 Відповісти
а про що ми мали мову досі? про вареники... колего, ви перебрали з пивком... йдіть спати
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22.10.2024 20:01 Відповісти
1. прошу пана я не пʼю (не вживаю аркоголь) вже років з 20 якщо не більше ...
2. задачі треба ставити коректно, споживанння будь якого приладу вимірюється у Ват за 1 год (кВат за 1 год) і називається цей параметр потужність !!! якщо б у задачі замість цього "16000 ват за 10 годин" ви написали прилад потужністю 16000Ват працював 10 год, скільки він спожив енергії в (кВат*год), вирішуємо: 16кВт*10 год = 160 кВт*год !!!
3. другий варіат задачі прилад спожив "16000 ват за 10 годин" рішення вище : 16КВт*год, потужність споживання 1, 6кВт за годину !!! Ферштейн ???
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22.10.2024 20:11 Відповісти
Вуйко, що ви мелете? Кіловатів за годину не існує. Кіловати це ж не штуки чогось. Якщо кіловати за годину існують то це якась швидкість, наприклад, швидкість споживання енергії.
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22.10.2024 23:23 Відповісти
я вашу логіку як комп'ютерника второпав,
"16к*10год/10год"
але це працює інакше
тому що ви не споживаєте постійно майже жодний пристроєм однаково... тому рахується загальне споживання за період часу і ділеться на цей час , тож маємо середнє споживання протягом години
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22.10.2024 20:06 Відповісти
мабуть електрик з Іршави?
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22.10.2024 19:54 Відповісти
ні , ви помилилися нажаль, я компюторщик зі Львова ...
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22.10.2024 19:57 Відповісти
колего! співчуваю!
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22.10.2024 19:59 Відповісти
Кіловат потужності за який проміжок часу споживання?? за секунду?.. ви з тим Йовбенком та Волом родичі?
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22.10.2024 19:27 Відповісти
Дуже пізнавально. А ще є прилад електролічильник. Який з цього рейтенгу зиск? Треба писати для людей - зайвий раз холодильник не відкривай. Воду кип'яти в чайнику а не електроплітці. І дуже смішно після "малюнка" фраза "враховувати клас енергоефективності під час вибору побутових приладів, а також ознайомитись з інструкцією до використання." А тоді о чого всі ці малюнки і заклики. Хтось на це все витратив гроші.
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22.10.2024 17:12 Відповісти
Вывод из статьи и рисунка: экономичней обогреваться мобильным телефоном или роутером
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22.10.2024 17:26 Відповісти
Теплими новинами з телевізора.
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22.10.2024 19:35 Відповісти
Уявляєте, які у працівників міністерства вдома холодильники, що споживають 1 кВт за годину !?
Це - 730 кВт за місяць !!!
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22.10.2024 17:14 Відповісти
Основним споживачем енергії в холодильнику є компресор. Він включається тільки коли в холодильнику температура піднімається вище заданої споживачем. Так, що він може працювати за добу всього дві-три години максимум. Також це касається і бойлерів і прасок і не пилососити ж ви цілодобово
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22.10.2024 17:42 Відповісти
У електродвигунів є пускові струми, що в рази переважають споживання працюючого двигуна на короткий період.
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22.10.2024 19:40 Відповісти
Ну так вони ж не одночасно всі запускаються
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22.10.2024 19:57 Відповісти
В момент підключення багатоквартирного будинку до мережі багато з них одночасно стартують. А на пару з бойлерами й забутими електрочайниками там такі гігантські струми проходять, що горять трансформатори й магістральні кабелі. В 2022 особисто з наслідками цього явища зіткнувся.
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22.10.2024 20:35 Відповісти
Ну так мова ж зараз не йде про одномоментне навантаження (на цей випадок є запобіжники на підстанціях), а про потужності взагалі. Звісно, що праски та пилососи з плитами ніхто (ну майже ніхто, хоча є дебіли) включеними не залишають після планових відключень. Але ж мова йде про загальні потужності енергосистеми.
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22.10.2024 22:18 Відповісти
В мене інверторний холодильник, двокамерний, 2 метра висотою - в нього мотор компресора працює завжди, змінюється лише частота обертів!
Але зато в нього нема пускових струмів, середне споживання під час замірів впродовж 4-х діб становить 51 ватт, а максимальне пікове споживання становило щось біля 230 ватт - мабудь це я морозилку відкривав. Крім цього - він задовільниться і модифікованою синусоідою.
Ну і вишенька на торті - він в середньому споживає десь на 80% менше, ніж звичайний, з лінійним компресором!
Приблизно така ж ситуація зі звичайним і інверторним кондиціонером.
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22.10.2024 18:23 Відповісти
У ноуфростів є тен-відтайка, що плавить лід на радіаторі пару раз на тиждень. От він мабуть найбільше і найдовше споживає.

Найекономніші інверторні крапельні холодильники, але їх розморожувати інколи потрібно.
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22.10.2024 19:27 Відповісти
Подивіться в рахунку, за що ви платите? Ви платите за кіловатгодини а не за кіловати.
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22.10.2024 19:31 Відповісти
Саме так. Якщо ваш електроприлад споживає один кіловат (одну тисячу ват) на протязі однієї години, то споживання електроенергії цим приладом у позасистемних одиницях складе
1 кВтгод. За спожиту цим електроприладом електроенергію мусите сплатити
4,32 гривні/кВт*год * 1 КВт*год = 4,32 гривні. (кВт*год в чисельнику та знаменнику скорочуються).
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22.10.2024 19:52 Відповісти
там написано ж від 03 до 1... я не захисник урядових структур, але вся інфографіка в межах документації до побутових приладів, що її навіть майстри, що встановлюють не читають, а що казати за простого побутового споживача.. Що ви усі там придовбалися ніби у вас незатверджені кандидатські з фізики???
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22.10.2024 19:45 Відповісти
у міністерстві підготували рейтинг потужності Джерело: https://biz.censor.net/n3516193
***********

Рейтинг потужності очолив наш незламний лідор, - найпотужніший президент світу.

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22.10.2024 17:42 Відповісти
это не наш. где зелёные кальсоны?
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22.10.2024 22:21 Відповісти
Зараз всі пенсіонери побіжуть в комфі, купляти електроприбори з індексом А, А+, А++, А +++ , бо старі холодильники, стіралки та кондіціонери, дуже багато споживають електрики, бо можуть бути проблеми з підігрівом басейнів в Коче Заспі, та в інших елітних поселеннях!
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22.10.2024 18:56 Відповісти
Люди з нормально працюючим холодильником, може, і не побіжуть, але ті, хто замислюється над купівлею нового холодильника, може і зроблять вибір у бік більш енергоощадного.
Принаймі мій обійшовся мені десь на 40% дорожче за звичайний, але приблизно за 5 років вже відбив різницю в ціні, і останні 2 роки просто економить мені гроші.
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22.10.2024 19:50 Відповісти
Здається Міненерго зайнятись більше нічим, як не крути а найбільше споживання у нагрівальних приладів, що залежить від теплоємності і теплопровідності огороджувальних конструкцій будинків і нормованої температури всередині. Потім бойлера, які взимку теж виступають нагрівальними приладами.
Все інше пил.
Що то за комп'ютери на 700Вт не зрозуміло, дві 3090? Мій споживає 0.012кВт*год
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22.10.2024 19:51 Відповісти
Що то за комп'ютери на 700Вт не зрозуміло
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Цілодобовий майнінг крипти. )))
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22.10.2024 20:12 Відповісти
Стандартний ігровий ПК середнього сегменту.
Он лише майбутня відеокарта Невідія RTX 5090 буде споживати 600 ват! А ще процесори топові по 300-400 ват... і кіловатні RGB прожектори
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22.10.2024 22:35 Відповісти
найбільше економлять в зеленій ж оп-і. суху мівіні жеруть, шоб воду не підігрівати ))
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22.10.2024 21:03 Відповісти
Так ось чого їх так розперло, то суха мівіна в шлунку розбухла, а я все переживав, що нейвеличніший і його годувальник з голоду так розпухли, що на екран телевізора повністю не вміщаються.
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22.10.2024 21:26 Відповісти
вас дебилов зелёных не должно волновать кто что потребляет . вы должны всех обеспечить
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22.10.2024 22:23 Відповісти
А мінінерго не хоче оприлюднити собівартість виробництва і доставки кіловата енергії ? Чи це буде не дуже добре враховуючи завищені ціни для населення ?
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23.10.2024 08:53 Відповісти

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