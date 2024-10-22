Міненерго оприлюднило рейтинг побутових приладів за споживанням електроенергії

Частка побутового споживання в загальному енергобалансі України становить 30-35%, завдяки заходам економії кожне домогосподарство може зменшити споживання майже на третину.

Це допоможе не лише зменшити щомісячні витрати на світло, а й знизити загальне навантаження на енергомережу країни під час опалювального сезону, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Для цього у міністерстві підготували рейтинг потужності побутової техніки в активному режимі. Згідно із ним, найбільше електроенергії споживають електроплити, масляні радіатори, бойлери, праски та електродуховки.

У Міненерго закликали враховувати клас енергоефективності під час вибору побутових приладів, а також ознайомитись з інструкцією до використання.

"Більшість сучасної техніки має режими, які дозволяють раціонально споживати напругу для подовження терміну експлуатації та зменшення навантаження на електромережу", – додали у пресслужбі міністерства.

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Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.