Міненерго оприлюднило рейтинг побутових приладів за споживанням електроенергії
Частка побутового споживання в загальному енергобалансі України становить 30-35%, завдяки заходам економії кожне домогосподарство може зменшити споживання майже на третину.
Це допоможе не лише зменшити щомісячні витрати на світло, а й знизити загальне навантаження на енергомережу країни під час опалювального сезону, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Для цього у міністерстві підготували рейтинг потужності побутової техніки в активному режимі. Згідно із ним, найбільше електроенергії споживають електроплити, масляні радіатори, бойлери, праски та електродуховки.
У Міненерго закликали враховувати клас енергоефективності під час вибору побутових приладів, а також ознайомитись з інструкцією до використання.
"Більшість сучасної техніки має режими, які дозволяють раціонально споживати напругу для подовження терміну експлуатації та зменшення навантаження на електромережу", – додали у пресслужбі міністерства.
Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
На цій сторінці показано неперевірені зміни"
16квт*1год в тебе дорівнює 1,6квт(а тут чи ділення чи множення, це знак дробної дії, дробити можна й на менші частки)год...
16000=16к/10год=1,6/1год
2. задачі треба ставити коректно, споживанння будь якого приладу вимірюється у Ват за 1 год (кВат за 1 год) і називається цей параметр потужність !!! якщо б у задачі замість цього "16000 ват за 10 годин" ви написали прилад потужністю 16000Ват працював 10 год, скільки він спожив енергії в (кВат*год), вирішуємо: 16кВт*10 год = 160 кВт*год !!!
3. другий варіат задачі прилад спожив "16000 ват за 10 годин" рішення вище : 16КВт*год, потужність споживання 1, 6кВт за годину !!! Ферштейн ???
"16к*10год/10год"
але це працює інакше
тому що ви не споживаєте постійно майже жодний пристроєм однаково... тому рахується загальне споживання за період часу і ділеться на цей час , тож маємо середнє споживання протягом години
Це - 730 кВт за місяць !!!
Але зато в нього нема пускових струмів, середне споживання під час замірів впродовж 4-х діб становить 51 ватт, а максимальне пікове споживання становило щось біля 230 ватт - мабудь це я морозилку відкривав. Крім цього - він задовільниться і модифікованою синусоідою.
Ну і вишенька на торті - він в середньому споживає десь на 80% менше, ніж звичайний, з лінійним компресором!
Приблизно така ж ситуація зі звичайним і інверторним кондиціонером.
Найекономніші інверторні крапельні холодильники, але їх розморожувати інколи потрібно.
1 кВтгод. За спожиту цим електроприладом електроенергію мусите сплатити
4,32 гривні/
кВт*год* 1 КВт*год= 4,32 гривні. (кВт*год в чисельнику та знаменнику скорочуються).
***********
Рейтинг потужності очолив наш незламний лідор, - найпотужніший президент світу.
Принаймі мій обійшовся мені десь на 40% дорожче за звичайний, але приблизно за 5 років вже відбив різницю в ціні, і останні 2 роки просто економить мені гроші.
Все інше пил.
Що то за комп'ютери на 700Вт не зрозуміло, дві 3090? Мій споживає 0.012кВт*год
**********
Цілодобовий майнінг крипти. )))
Он лише майбутня відеокарта Невідія RTX 5090 буде споживати 600 ват! А ще процесори топові по 300-400 ват... і кіловатні RGB прожектори