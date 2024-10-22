Фінський енергетичний гігант Fortum подав новий позов проти Росії на 800 мільйонів євро

Фінський енергохолдинг Fortum подав позов до цивільного суду в Нідерландах проти російського ПАТ "Форвард Енерго" (раніше – ПАТ "Фортум").

Про це йдеться в повідомленні Fortum, передає LIGA.net.

Компанія належала Fortum, але в 2023 році президент Росії Владімір Путін своїм указом запровадив там тимчасове управління й передав її до Федерального агентства з управління державним майном. Після цього компанія змінила назву.

Fortum повідомила, що позов стосується внутрішньокорпоративних позик на суму близько 600 млн євро, які росіяни припинили обслуговувати. Більшість позик уже досягли терміну погашення, проте не були повернуті. Також не виплачуються відсотки за всіма позиками.

Загальна сума позову складає близько 800 млн євро (включно з відсотками та пенею). Остаточна сума залежатиме від курсу рубль/євро та суми нарахованих відсотків.

Фінська компанія не очікує, що судовий процес буде швидким і що він триватиме кілька років.

Згідно з початковими кредитними угодами спори між сторонами мають вирішуватися в судах Нідерландів за нідерландським законодавством.

Російське ПАТ "Форвард Енерго" – один із найбільших виробників і постачальників теплової й електричної енергії на Уралі та в Західному Сибіру (Росія). До структури компанії входять сім теплових електростанцій у Челябінській і Тюменській областях і низка об'єктів відновлювальної енергетики в інших регіонах Росії.

Як повідомлялося, наприкінці квітня 2023 року Путін підписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми".

Першими у переліку такого майна опинилися 83,73% енергетичної компанії "Юніпро", які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії "Фортум", яка належить структурам фінського енергохолдингу Fortum. Росмайно призначило керівниками "Юніпро" та "Фортум" менеджерів корпорації "Роснєфть", якою керує один із найближчих соратників російського президента Ігор Сєчін.

Своєю чергою у Fortum наголосили, що категорично заперечують передачі акцій своєї "дочки" під зовнішнє управління. Через це фінський енергохолдинг списав свої російські активи на 1,7 млрд євро і пообіцяв вжити заходів для захисту своїх прав у межах міжнародного законодавства.

У лютому цього року Fortum розпочав арбітражний процес проти Росії через захоплення активів.

Фінський енергохолдинг Fortum у травні 2022 року оголосив про припинення бізнесу в Росії і планував продати свої російські активи, у тому числі 98,23% у ПАТ "Фортум".