Fitch підвищило кредитний рейтинг найбільшого агрохолдингу України

Агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) агрохолдингу Kernel до "CCC-" з "CC" у зв'язку зі своєчасним погашенням доларових облігацій і покращенням операційних показників.

Про це йдеться в заяві агентства, передає ЕП.

Як зазначається, рейтинг "CCC-" досі відображає високі кредитні ризики Kernel Holding S.A. через складні умови ведення бізнесу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Компанія продовжує працювати з гарними результатами, а очікуваний Fitch показник EBITDA за фінансовий рік, що закінчується 30 червня 2024 року (FY24), становить близько $500 млн.

Ризик рефінансування знизився після повного погашення компанією облігацій на суму $300 млн, термін дії яких закінчився 17 жовтня 2024 року, попри деякі обмеження капіталу, котрі досі діють через Національний банк України.

Fitch зняло негативний огляд рейтингу (RWN) щодо незабезпеченого боргу після погашення, і підвищило рейтинг боргу до "CCC-" з "CC" після підвищення IDR.

Чому підвищили рейтинг

Серед основних факторів підвищення рейтингу, зокрема:

своєчасне погашення доларових облігацій;

Так, компанія підтвердила повне і своєчасне погашення своїх облігацій на $300 млн, які погашалися 17 жовтня 2024 року. Це свідчить про достатню ліквідність для виконання зобов'язань. Як наслідок, Fitch зняло негативний огляд з рейтингу боргу, що вказує на зниження ризиків рефінансування, оскільки наступна єврооблігація погашається лише у 2027 році. Очікується, що Kernel збереже доступ до зовнішнього фінансування, а також покращить управління ліквідністю після часткового послаблення контролю з боку Національного банку України.

покращення боргового навантаження;

Fitch не очікує, що останнє погашення облігацій буде замінено аналогічним інструментом найближчим часом, але передбачається, що компанія збалансує свою капітальну структуру в середньостроковій перспективі. Kernel також погасила короткострокові кредити, але потребує постійного доступу до передекспортного фінансування (PXF), що враховано в аналізі Fitch.

сильні результати попри війну;

Fitch прогнозує, що Kernel згенерує близько $500 млн EBITDA у FY24. Сприятливі погодні умови та новий коридор у Чорному морі підвищили обсяги експорту. Проте, незважаючи на стабільність нового зернового коридору, прогноз на FY25 залишається невизначеним через можливі зміни у стабільності операційного середовища, обсяги врожаю, ціни на сировину та витрати на перевезення.

посилений доступ до експортних маршрутів.

Військово-морські сили України створили новий тимчасовий коридор у Чорному морі, який, на думку Fitch, є більш стабільним і ефективним рішенням, ніж попередня зернова угода. З листопада 2023 року Kernel експортує понад 80% своєї продукції через цей коридор, що призвело до зростання обсягів експорту на 50% у FY24. Компанія також може використовувати альтернативний шлях через річку Дунай, але цей коридор залишається критично важливим для масштабних операцій.

На початку вересня рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в місцевій валюті до "CCC+" з "CCC-" і підтвердило довгостроковий РДЕ в іноземній валюті на рівні "RD" (обмежений дефолт).