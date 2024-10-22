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Новини
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Україна втратить частину родючих земель, їх законсервують через забруднення внаслідок війни, – Міндовкілля

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Через розв'язану Росією війну частина родючих земель буде непридатною для обробітку довгий час, їх доведеться законсервувати.

Про це перша заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олена Крамаренко розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона нагадала, що внаслідок бойових дій у ґрунт потрапляє ціла низка шкідливих речовин.

"Важкі метали, такі як ртуть і свинець, входять до складу сполук, які використовують для детонації вибухових речовин. Кількісно найважливіші сполуки у звичайних боєприпасах – вибухові речовини. Це тротил, октаген, сірка, гексоген і тетрил. Всі вони несуть загрозу для здоров'я людей", – розповіла Крамаренко.

"Найбільшої шкоди завдають ракети. Їхнє паливо отруює ґрунт і воду, провокує хімічне забруднення довкілля. Пожежі спричиняють викиди у повітря, забруднення атмосфери, і ще вони знищують родючий шар нашої землі. У майбутньому такі деградовані ґрунти довгий час не можна буде використовувати для сільськогосподарського виробництва, вони не даватимуть врожай. Тобто вони будуть законсервовані", – додала заступниця міністра.

Вона зауважила, що з ґрунтів шкідливі речовини можуть потрапляти у підземну воду, забруднюючи колодязі, скважини та річки.

"Думаю, що ми та наше довкілля ще довго будемо відчувати на собі вплив цих речовин", – зазначила Крамаренко.

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Заступниця міністра додала, що на відновлення знищених внаслідок війни лісів знадобиться близько 90 років, термін відновлення забруднених ґрунтів поки що спрогнозувати важко.

"Зараз без дослідження цих територій ми не можемо сказати, на який час ми можемо відкласти їх використання. Після деокупації й розмінування ми проведемо дослідження, які дадуть змогу зрозуміти, які грунти відновляться достатньо швидко, а які доведеться законсервувати. Зараз на це питання важко відповісти", – сказала Крамаренко.

Як повідомлялося, станом на вересень 2024 року, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано понад 6 тис. екологічних злочинів, а завдана шкода екології України оцінюється у 2,6-2,7 трильйона гривень, розповідала міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Автор: 

вибухівка (15) забруднення (35) земля (869) екологія (411) Мінекології (184)


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Топ коментарі
+11
За всю шкоду завдану довкіллю, а на сьогодні це вже більше трильйона баксів, має платити *********. Цікаво що загарбницька війна "за територію" вже втратила сенс - територія отруєна і її рекреація займе понад 100 років. Кацапи ніколи в своїй історії не займадися відновленням заподіяної ними шкоді природі. ********* це суцільна екологічна катастрофа. Вони вбивають все живе своїм способом життя та збагачення. Спершу доводять територію до непридатності для життя, а потім пруть на "нові землі". Це орда брудних тварюк. Гірше сарани. Звідси, якщо кацапам вдасться окупувати і утримати забруднену ними та непридатну для життя землю України, вони відразу попруть далі - загарбувати і засерати.
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22.10.2024 18:48 Відповісти
+4
Цю владу треба законсервувати у саркофаги і відправити на марс, щоб не смерділа.
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22.10.2024 21:01 Відповісти
+2
Через розв'язану Росією війну частина родючих земель буде непридатною для обробітку довгий час, їх доведеться законсервувати.Про це перша заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олена Крамаренко https://www.rbc.ua/rus/news/olena-kramarenko-mindovkillya-zbitki-ekologiyi-1729501376.html розповіла в інтерв'ю РБК-Україна. Джерело: https://biz.censor.net/n3516225

ТАКУ МУЄТУ МОЖУТЬ ПИСАТИ ТІЛЬКИ Зе КЛОУНИ.
Сказали би простіше - земля вже зарезервована під продаж.
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22.10.2024 22:56 Відповісти
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За всю шкоду завдану довкіллю, а на сьогодні це вже більше трильйона баксів, має платити *********. Цікаво що загарбницька війна "за територію" вже втратила сенс - територія отруєна і її рекреація займе понад 100 років. Кацапи ніколи в своїй історії не займадися відновленням заподіяної ними шкоді природі. ********* це суцільна екологічна катастрофа. Вони вбивають все живе своїм способом життя та збагачення. Спершу доводять територію до непридатності для життя, а потім пруть на "нові землі". Це орда брудних тварюк. Гірше сарани. Звідси, якщо кацапам вдасться окупувати і утримати забруднену ними та непридатну для життя землю України, вони відразу попруть далі - загарбувати і засерати.
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22.10.2024 18:48 Відповісти
Цю владу треба законсервувати у саркофаги і відправити на марс, щоб не смерділа.
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22.10.2024 21:01 Відповісти
Ты про власть путлера или снова невестка обгадилась?
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22.10.2024 23:59 Відповісти
Нічого нічого, буде мільйон дерев, дороги гарні, а інше то таке.
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22.10.2024 21:56 Відповісти
Не мільйон , а мільярд , нічого принижувати "заслуги" найвеличнішого !
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22.10.2024 22:08 Відповісти
Через розв'язану Росією війну частина родючих земель буде непридатною для обробітку довгий час, їх доведеться законсервувати.Про це перша заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олена Крамаренко https://www.rbc.ua/rus/news/olena-kramarenko-mindovkillya-zbitki-ekologiyi-1729501376.html розповіла в інтерв'ю РБК-Україна. Джерело: https://biz.censor.net/n3516225

ТАКУ МУЄТУ МОЖУТЬ ПИСАТИ ТІЛЬКИ Зе КЛОУНИ.
Сказали би простіше - земля вже зарезервована під продаж.
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22.10.2024 22:56 Відповісти
Тот факт, что патриоты Украины не любят клоуна не означает, что все тупые и не видят ваших попыток переложить вину с кацапских тварей на украинскую власть, причем любую.
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23.10.2024 00:01 Відповісти
"Кацапських тварєй" ми в кремлі не дістанемо, а свої ось тут - поряд. В будь який момент іди і вішай на першому ліхтарі.
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23.10.2024 01:35 Відповісти
Не переживай, достанем
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23.10.2024 02:37 Відповісти
Ми не дістанемо. Діставати ***** з бункеру будуть самі кацапи коли зададуться традиційними питаннями "кто віноват" і "чьто дєлать".
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23.10.2024 03:04 Відповісти
Там двійників 5 чоловік, моль вже буде в Південій Америці коли там когось діставати почнуть.
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23.10.2024 12:54 Відповісти
🤣
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23.10.2024 12:49 Відповісти
Це ти патріот України ? 😅
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23.10.2024 12:52 Відповісти
Ну явно не ты, освоивший Гугл-переводчик.
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23.10.2024 19:03 Відповісти
З дебілами не сперечаюсь - переспективи відсутні.
Тому просто скажу - гуляй в ліс, а краще по адресі каацапського корабля.
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23.10.2024 20:27 Відповісти
Мордору придется 50% от продажи нефти и газа сразу же переводить Украине в качестве репараций в течение 100 лет
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23.10.2024 00:03 Відповісти
А остальну частину витровлять хімією, хто бачив скільки цієї отрути ллють в землю розуміє.
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23.10.2024 05:47 Відповісти

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