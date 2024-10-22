Живлення окупованої Запорізької АЕС від енергосистеми України відновили

Енергетики відновили роботу пошкодженої через ворожі обстріли високовольтної повітряної лінії 330 кВ, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об'єднаною енергосистемою України.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

"Роботу однієї з ліній живлення Запорізької АЕС, що була пошкоджена внаслідок російського обстрілу, наразі відновлено. Вдячний енергетикам за роботу. Наразі окупована ЗАЕС знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення", – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Однак він нагадав, що через окупацію Запорізької АЕС ворогом ситуація на станції залишається загрозливою, і лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції.

Як повідомлялося, в понеділок, 21 жовтня, унаслідок систематичних ворожих обстрілів відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію із об’єднаною енергосистемою України.

У ніч на 1 жовтня внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію було знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Через це станція знову опинилася на межі блекауту, повідомляли в Міненерго.

До того друга лінія електропередачі, через яку здійснюється електропостачання тимчасово окупованої Запорізької АЕС від української енергосистеми, відключалася через російські обстріли на початку вересня.