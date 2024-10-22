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Новини
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Франція профінансує програму вдосконалення української Держаудитслужби

Україна та Франція розпочали спільну програму із заходів фінансового контролю

Державна аудиторська служба України та урядове Французьке агентство міжнародного технічного співробітництва Expertise France розпочали програму з обміну досвідом та вдосконалення системи заходів державного фінансового контролю.

Про це йдеться в повідомленні Держаудитслужби.

Програма, яку фінансуватиме уряд Франції, передбачає низку спільних заходів, спрямованих на правове, технічне та організаційне удосконалення Держаудитслужби.

Загалом вона триватиме півтора роки та працюватиме за трьома основними напрямками:

  • законодавче та нормативно-правове забезпечення діяльності аудиторів;
  • удосконалення методики проведення контрольних заходів з метою ефективного використання бюджетних коштів;
  • алгоритми практичної роботи: як відбувається планування проведення заходів контролю, вибір об'єктів ДФК, обробка інформації перевірок, способи та види застосування санкцій проти порушників.

"У вересні Держаудитслужба отримала повноваження європейської Служби координації боротьби з шахрайством (Anti-fraud coordination service, AFCOS). Для нас це історична подія, яка прямо пов'язана з євроінтеграційними процесами", – сказала голова Дежаудитслужби Анна Басалаєва.

За її словами, треба імплементувати розширені повноваження Держаудитслужби в українське законодавство та організувати діяльність відомтва відповідності до європейських стандартів.

За словами керівниці відділу прозорості, державного управління та підзвітності Департаменту з питань врядування Expertise France Сесіль Валадьєр, урядові органи та фінансові інспекційні структури Франції також виявляють прямий інтерес до діяльності Держаудитслужби України, зокрема у сфері проведення заходів державного фінансового контролю під час тендерних закупівель.

Раніше повідомлялося, що в першому півріччі 2024 року Державній аудиторській службі України за результатами перевірок вдалося повернути в бюджет 2,3 млрд грн, що в понад двічі більше, ніж у першій половині 2023 року (1 млрд грн).

Автор: 

співпраця (649) Франція (657) Держаудитслужба (93)


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не надо нам внешнего управления.
коррупция? - всё чисто))))
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22.10.2024 22:01 Відповісти
Не потрібно коштів,потрібно французів туди призначити
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22.10.2024 22:02 Відповісти
За словами керівниці відділу прозорості, державного управління та підзвітності Департаменту з питань врядування Expertise France Сесіль Валадьєр, урядові органи та фінансові інспекційні структури Франції також виявляють прямий інтерес до діяльності Держаудитслужби України, зокрема у сфері проведення заходів державного фінансового контролю під час тендерних закупівель.

Цікаво, а нахіба це французам? Ну так....
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23.10.2024 04:40 Відповісти
О!- підкормка для корупціонерів. Вони вже сидять і долоньки потирають. Не давайте їм ці гроші, їх є куди спрямувать.
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23.10.2024 05:37 Відповісти

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