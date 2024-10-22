Франція профінансує програму вдосконалення української Держаудитслужби

Державна аудиторська служба України та урядове Французьке агентство міжнародного технічного співробітництва Expertise France розпочали програму з обміну досвідом та вдосконалення системи заходів державного фінансового контролю.

Про це йдеться в повідомленні Держаудитслужби.

Програма, яку фінансуватиме уряд Франції, передбачає низку спільних заходів, спрямованих на правове, технічне та організаційне удосконалення Держаудитслужби.

Загалом вона триватиме півтора роки та працюватиме за трьома основними напрямками:

законодавче та нормативно-правове забезпечення діяльності аудиторів;

удосконалення методики проведення контрольних заходів з метою ефективного використання бюджетних коштів;

алгоритми практичної роботи: як відбувається планування проведення заходів контролю, вибір об'єктів ДФК, обробка інформації перевірок, способи та види застосування санкцій проти порушників.

"У вересні Держаудитслужба отримала повноваження європейської Служби координації боротьби з шахрайством (Anti-fraud coordination service, AFCOS). Для нас це історична подія, яка прямо пов'язана з євроінтеграційними процесами", – сказала голова Дежаудитслужби Анна Басалаєва.

За її словами, треба імплементувати розширені повноваження Держаудитслужби в українське законодавство та організувати діяльність відомтва відповідності до європейських стандартів.

За словами керівниці відділу прозорості, державного управління та підзвітності Департаменту з питань врядування Expertise France Сесіль Валадьєр, урядові органи та фінансові інспекційні структури Франції також виявляють прямий інтерес до діяльності Держаудитслужби України, зокрема у сфері проведення заходів державного фінансового контролю під час тендерних закупівель.

Раніше повідомлялося, що в першому півріччі 2024 року Державній аудиторській службі України за результатами перевірок вдалося повернути в бюджет 2,3 млрд грн, що в понад двічі більше, ніж у першій половині 2023 року (1 млрд грн).