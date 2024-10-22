Українські біженці інтегруються у ринок праці ЄС значно швидше, ніж їх попередники з інших країн, – МВФ

Інтеграція біженців з України у ринок праці країн ЄС відбувається значно швидше, ніж попередніх хвиль мігрантів.

Про це йдеться в оновленому Огляді світової економіки (WEO) МВФ, оприлюдненому у вівторок.

У документі зазначається, що інтеграція іммігрантів у робочу силу ЄС ринок протягом 2022–2023 років був значно швидшою, ніж у минулому. Після спаду під час пандемії, імміграція у ЄС сягнула історичного максимуму у 2022 році, переважно внаслідок міграції понад 4 мільйонів біженців з України.

Відтак, близько двох третин робочих місць, створених від кінця 2019 року станом на кінець 2023 року були заповнені громадянами країн, які не входять до ЄС, хоча рівень безробіття серед громадян ЄС залишався на рекордно низькому рівні.

"Наявні дані свідчать про те, що українські біженці інтегрувалися на ринки праці ЄС помітно швидше, ніж попередні хвилі біженців. Кілька країн уже оцінили рівень зайнятості серед українських біженців на рівні близько або вище 50%, що зазвичай досягається лише через п’ять або більше років після прибуття. Мігранти допомогли задовольнити безпрецедентний попит на робочу силу в цей період", – зазначається в огляді МВФ.

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Серед факторів, що сприяли швидкій інтеграції біженців з України, експерти МВФ відзначають Директиву ЄС про тимчасовий захист (TPD), яка відкрила для українських мігрантів доступ до права на проживання, соціальної допомоги, медичних послуг тощо. Водночас багато держав-членів ЄС усунули додаткові бар'єри і спростили доступ мігрантів до ринку праці, включаючи мовні курси, підтвердження кваліфікації, перенавчання та фінансові стимули для роботодавців.

Крім того, швидкому працевлаштуванню українських біженців сприяла висока частка осіб з вищою освітою, підвищений попит на ринку праці країн ЄС. Водночас, як це зазвичай буває у випадку з іммігрантами, частина з них стикається з труднощами у пошуку роботи через надмірну кваліфікацію та невідповідність навичок потребам роботодавців.

Водночас експерти МВФ вважають за доцільне враховувати досвід країн ЄС у випадку з українськими мігрантами для успішної інтеграції інших біженців.

Скільки українських біженців у ЄС?

Як повідомлялося, станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах: Німеччині (1,12 млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС), Польщі (975,19 тис.; 23,4%) та Чехії (376,88 тис.; 9,1%).

У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.