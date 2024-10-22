Санкції працюють: Туреччина заблокувала поставки американської електроніки російському ВПК

Туреччина, не оголошуючи офіційно, заборонила своїм експортерам переправляти до Росії американську продукцію військового призначення. Це сталося після того, як США пригрозили Туреччині, яка не приєдналася до західних санкцій за розв'язану Росією повномасштабну війну проти України, "наслідками" за підтримку російського ВПК.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, в останні тижні турецька влада внесла зміни в національну електронну митну систему, розповіли Financial Times три джерела, які безпосередньо знають про це.

Відтак, тепер експортерам буде заборонено поставляти до Росії американську продукцію, включену до списку з 50 "високопріоритетних" товарів, які США, Європейський Союз, Велика Британія та Японія визначили як критично важливі для російської військової промисловості.

Зокрема, це передова електроніка, включно з процесорами й картами пам'яті, що використовуються в ракетах і дронах, системи дистанційного управління, верстати та інше устаткування, застосовуване під час виробництва озброєнь.

Поставки аналогічних товарів із ЄС були заблоковані раніше, розповіли два джерела FT. За словами одного з джерел, публічно про введені обмеження не повідомляється, оскільки це "політично чутливе" питання.

Адміністрація Джо Байдена доклала значних зусиль, щоб зупинити поставки в Росію через Туреччину продукції, що використовується для випуску озброєнь.

У серпні з турецькими посадовцями та топменеджерами в Анкарі та Стамбулі зустрічався помічник міністра торгівлі США Метью Акселрод, який намагається не допустити потрапляння передових американських технологій супротивникам США. Акселрод попередив представників Туреччини про неприємні "наслідки", якщо вона не заблокує поставки такої продукції до Росії.

Поставки західної продукції через Туреччину вже сильно скоротилося після того, як США в грудні 2023 року оголосили про можливість запровадження вторинних санкцій проти банків інших країн, які обслуговують угоди з підсанкційними товарами.

Так, у середині вересня повідомлялося, що турецькі банки стали масово відмовляти російським компаніям у проведенні платежів до Європейського Союзу та інших країн.

До початку повномасштабної війни Росії проти України місячний експорт високопріоритетних товарів з Туреччини до Росії становив лише близько $3 млн на місяць, але до грудня 2022 року він злетів до $37,6 млн, згідно з турецькою статистикою.

Незадовго до оголошення про вторинні санкції США він був $26,5 млн, а в липні 2024 року – вже лише $4,5 млн.

Головним "перевалочним пунктом" залишається Китай, включно з Гонконгом. Минулого липня вони продали Росії продукції військового призначення на $377,7 млн, за даними Trade Data Monitor, причому в грудні 2023 року цей показник перевищував $680 млн.

На початку вересня Мінекономрозвитку Росії заявило, що масові відмови банків проводити платежі, з якими російські компанії зіткнулися в Туреччині, Китаї, на Близькому Сході та країнах колишнього СРСР, вдарили по поставках імпортних товарів до Росії. Так, за підсумками 2024 року обсяги імпорту в РФ будуть на $29,2 млрд нижчими від початкового плану.

Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками – це надовго.