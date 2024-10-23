"Приватбанк" дозволив без комісій знімати готівку на касах за кордоном

Держаний "Приватбанк" у співпраці з Mastercard став першим українським банком, який запустив послугу зняття готівки на касі за кордоном без додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що тепер клієнти держбанку можуть за потреби знімати готівку разом з оплатою карткою товарів за кордоном.

"Покупка з видачею готівки стала дуже популярним в Україні сервісом, який доступний у всіх провідних торговельних мережах і їм охоче користуються жителі більшості українських міст. Відтепер звично отримувати готівку на касі українці можуть і за кордоном", – зазначив член правління "Приватбанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Послуга доступна для власників карт Mastercard від "Приватбанку". Здійснюючи покупку в закордонному магазині, потрібно лише запитати у касира, чи доступна послуга у даній торговій точці.

На сьогодні клієнти банку найчастіше знімають готівку на касі у Німеччині в мережах Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle та у Польщі – в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Сервіс також працює в інших країнах ЄС, Великій Британії та Австралії.

Як повідомлялося, у вересні "Приватбанк" розширив мапу доставки своїх карток "Укрпоштою" ще на 8 нових країни: Бельгію, Болгарію, Кіпр, Казахстан, Ізраїль, Нідерланди, Норвегію та Швецію.