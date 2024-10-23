БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
5 270 7

"Приватбанк" дозволив без комісій знімати готівку на касах за кордоном

оплата,картки

Держаний "Приватбанк" у співпраці з Mastercard став першим українським банком, який запустив послугу зняття готівки на касі за кордоном без додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що тепер клієнти держбанку можуть за потреби знімати готівку разом з оплатою карткою товарів за кордоном.

"Покупка з видачею готівки стала дуже популярним в Україні сервісом, який доступний у всіх провідних торговельних мережах і їм охоче користуються жителі більшості українських міст. Відтепер звично отримувати готівку на касі українці можуть і за кордоном", – зазначив член правління "Приватбанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Послуга доступна для власників карт Mastercard від "Приватбанку". Здійснюючи покупку в закордонному магазині, потрібно лише запитати у касира, чи доступна послуга у даній торговій точці.

На сьогодні клієнти банку найчастіше знімають готівку на касі у Німеччині в мережах Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle та у Польщі – в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Сервіс також працює в інших країнах ЄС, Великій Британії та Австралії.

Як повідомлялося, у вересні "Приватбанк" розширив мапу доставки своїх карток "Укрпоштою" ще на 8 нових країни: Бельгію, Болгарію, Кіпр, Казахстан, Ізраїль, Нідерланди, Норвегію та Швецію.

Автор: 

банки (7013) гроші (546) Приватбанк (1786)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
для тих хто сібався все!!!!
умови, пільги та повага, ****!!!!!
для тих хто залишився, податок, тарифи та ТЦК.
все по чесному, по зеленому!!!!
показати весь коментар
23.10.2024 10:27 Відповісти
Там же наше люде!!!
показати весь коментар
23.10.2024 11:11 Відповісти
Для батальону Монако)
показати весь коментар
23.10.2024 10:49 Відповісти
очередная замануха для ,,нелегалов,, чтобы определить их локации как и все дии,резервы и прочие разводы от опг Корпорация УКРАИНА
показати весь коментар
23.10.2024 11:01 Відповісти
следующий шаг ,повестка,штраф,штраф,штраф,.....заморозка и выемка срадств и арест недвижимого и движимого имущества,все по понятиям торгового права -пока ты жив и у тебя еще чтото есть ты должен это отдать
показати весь коментар
23.10.2024 11:05 Відповісти
свободу бородатій бабці, пишаємось тим, що маємо такого світового гноя по відмиванню бабла.
показати весь коментар
23.10.2024 11:26 Відповісти
тимчасове явище...
цікаво, хто придбає цю установу?!
показати весь коментар
23.10.2024 11:28 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 