Україна отримала новий транш на $1,1 мільярда від МВФ (оновлено)

До бюджету України надійшов черговий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі близько $1,1 млрд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

"Цей транш ми отримали завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом $15,6 млрд. Вдячні Фонду за послідовну підтримку України. Вже розпочинаємо спільну роботу над наступним переглядом програми", – наголосив прем’єр.

Як додали у Міністерстві фінансів, від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад $11,3 млрд виключно від МВФ.

"МВФ продовжує ефективно реагувати на потреби України. Важливим для нашої держави стало рішення про оптимізацію графіку траншів на 2025 рік, що дозволить залучити до державного бюджету більше коштів в рамках EFF у наступному році", – наголосив міністр ффінансів Сергій Марченко.

Відтепер на 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до $2,7 млрд за результатами чотирьох переглядів. Початково ця сума складала близько $1,8 млрд, відповідно до двох переглядів програми.

Станом на жовтень 2024 року МВФ є третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги – після ЄС та США.

За 19 місяців функціонування програми Механізму розширеного фінансування (EFF) Україна успішно завершила вже п’ять переглядів – вперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило залучити близько $8,7 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.

Як повідомлялося, 18 жовтня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила пʼятий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Це дозволило Україні отримати новий транш від МВФ обсягом близько $1,1 млрд.

МВФ також переглянув графік затвердження наступних траншів для України на 2025 рік. Зокрема, Виконавча рада погодилася провести наступного року чотири перегляди за програмою замість запланованих двох, їх успішне проходження дозволить Україні збільшити обсяг залучених коштів за програмою у 2025 році із $1,8 млрд до $2,7 млрд.

Що відомо про програму співпраці України з МВФ?

Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила четвертий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України.

За його результатами Україна на початку липня отримала транш фінансування обсягом близько $2,2 млрд. Таким чином, загальний обсяг залучених коштів у межах програми EFF сягнув близько $7,6 млрд.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.