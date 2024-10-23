"Чоловіків – на фронт, жінок – відновлювати податкову базу": Польща пропонує Німеччині позбавити українських біженців виплат
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час нещодавньої зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом запропонував передавати безпосередньо Україні кошти, які ФРН витрачає соціальну допомогу для українських біженців.
Про це Сікорський заявив у інтерв'ю польському каналу TVP Info, передає Укрінформ.
Польський міністр нагадав про два свої нещодавні візити до ФРН і зустріч із канцлером Шольцем.
"Я запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, які можуть становити до 1200 євро на місяць, було б краще надавати безпосередньо Україні. Не добре, що є фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки – відновлювали податкову базу", – зазначив Сікорський.
Як повідомлялося, у червні польський президент Анджей Дуда 10 червня підписав закон, який продовжує термін легального перебування українських біженців від війни в Польщі до 30 вересня 2025 року. Водночас він суттєво зменшує соціальну допомогу для українців.
При цьому кількість українських мігрантів у Польщі зменшується, а у Німеччині – зростає.
Станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах: Німеччині (1,12 млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС), Польщі (975,19 тис.; 23,4%) та Чехії (376,88 тис.; 9,1%).
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Сидить гівно, і вирішує кому і як жити.
У кожного свої завдання у цій війні.
Ви " виплати" не із Німеччини отримуєте
На самом деле, если беженец получал помощь в Польше, то в Германии он её получать не будет.
"дайте нам гроші, а ми вже тут самі розподілимо"
Невже нікого не здивувало що Польша тепер керує справами Німеччини?
Думаю Шольцу треба захвилюватися - а то наступним кроком буде анексія Німеччини Польшею... 🤣
Пенсіонери, матері із дітьми- зрозуміло,але виплачувати " біженцям- бикам" по 1200 євро верх цинізму по відношенню до всіх хто в Україні.