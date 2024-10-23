"Чоловіків – на фронт, жінок – відновлювати податкову базу": Польща пропонує Німеччині позбавити українських біженців виплат

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час нещодавньої зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом запропонував передавати безпосередньо Україні кошти, які ФРН витрачає соціальну допомогу для українських біженців.

Про це Сікорський заявив у інтерв'ю польському каналу TVP Info, передає Укрінформ.

Польський міністр нагадав про два свої нещодавні візити до ФРН і зустріч із канцлером Шольцем.

"Я запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, які можуть становити до 1200 євро на місяць, було б краще надавати безпосередньо Україні. Не добре, що є фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки – відновлювали податкову базу", – зазначив Сікорський.

Як повідомлялося, у червні польський президент Анджей Дуда 10 червня підписав закон, який продовжує термін легального перебування українських біженців від війни в Польщі до 30 вересня 2025 року. Водночас він суттєво зменшує соціальну допомогу для українців.

При цьому кількість українських мігрантів у Польщі зменшується, а у Німеччині – зростає.

Станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах: Німеччині (1,12 млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС), Польщі (975,19 тис.; 23,4%) та Чехії (376,88 тис.; 9,1%).