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Новини
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"Чоловіків – на фронт, жінок – відновлювати податкову базу": Польща пропонує Німеччині позбавити українських біженців виплат

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час нещодавньої зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом запропонував передавати безпосередньо Україні кошти, які ФРН витрачає соціальну допомогу для українських біженців.

Про це Сікорський заявив у інтерв'ю польському каналу TVP Info, передає Укрінформ.

Польський міністр нагадав про два свої нещодавні візити до ФРН і зустріч із канцлером Шольцем.

"Я запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, які можуть становити до 1200 євро на місяць, було б краще надавати безпосередньо Україні. Не добре, що є фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки – відновлювали податкову базу", – зазначив Сікорський.

Як повідомлялося, у червні польський президент Анджей Дуда 10 червня підписав закон, який продовжує термін легального перебування українських біженців від війни в Польщі до 30 вересня 2025 року. Водночас він суттєво зменшує соціальну допомогу для українців.

При цьому кількість українських мігрантів у Польщі зменшується, а у Німеччині – зростає.

Станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах: Німеччині (1,12 млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС), Польщі (975,19 тис.; 23,4%) та Чехії (376,88 тис.; 9,1%).

Автор: 

біженці (712) Німеччина (1893) Польща (2459) Сікорський Радослав (7)


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Топ коментарі
+23
Добре каже Сікорскі. Я бачив біля Мюнхена нашу халявшицю-псевдобіженку зі Львова, яка сидить на 900 євро, платить 400 за квартиру і з безділля божеволіє. Хлопів - на фронт, баб - до праці. Так і має бути.
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23.10.2024 14:24 Відповісти
+22
О , жаба задавила пшіка , що покинули полуницю польську напризволяще та поїхали до Німеччини на заробітки
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23.10.2024 14:07 Відповісти
+20
Ви самі коли з Польщі мясом в окоп підете?
Сидить гівно, і вирішує кому і як жити.
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23.10.2024 14:49 Відповісти
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******** пшек.
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23.10.2024 14:02 Відповісти
Добре каже Сікорскі. Я бачив біля Мюнхена нашу халявшицю-псевдобіженку зі Львова, яка сидить на 900 євро, платить 400 за квартиру і з безділля божеволіє. Хлопів - на фронт, баб - до праці. Так і має бути.
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23.10.2024 14:24 Відповісти
Ви самі коли з Польщі мясом в окоп підете?
Сидить гівно, і вирішує кому і як жити.
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23.10.2024 14:49 Відповісти
яка чудова розмова зйобка з ухилянтом ))
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23.10.2024 14:52 Відповісти
Вуйку, я працюю тиждень у Польщі, тиждень в Україні.
У кожного свої завдання у цій війні.
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23.10.2024 15:05 Відповісти
То стули писок,
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23.10.2024 15:15 Відповісти
Так твоє завдання сидіти в Польщі і звідти п.здити що робити українцям?))Так то не завдання,то так і зветься-п.здьож )
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23.10.2024 15:33 Відповісти
Вуйку з БЮТ, хто-хто а ти би вже помовчав.
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23.10.2024 17:51 Відповісти
Та йди вже до поля,до праці,а то твій Пан буде бардзо незадоволений своїм ледащим хлопом ))
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23.10.2024 17:57 Відповісти
Якби всі так думали то ти б зараз сосала чи сосав у якогось бурята чи кацапа. А хто повинен воювати?
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23.10.2024 16:44 Відповісти
Як це хто, професійні війська які були утворені за 30 років, а чекайте. 30 років корупції, розкрадання в решти, ну то хто вам винен.
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23.10.2024 17:02 Відповісти
Професійні військові кажеш? Де ти бачив розвернуту армію в мирний час? Коли починається війна оголошують мобілізацію і мають йти служити резервісти. Поки йде мобілізація країну захищають професійні військові, а війна у нас йде з 2014 року. На війні, хлопче на жаль, іноді вбивають. При йосьці сраліну ти б так попатякав, вже б давно на параші згнив би.
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23.10.2024 18:48 Відповісти
Резервісти, а не піймані на вулицях.
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23.10.2024 19:58 Відповісти
Всі громадяни чоловічої статі призивного віку і є резервістами. Чи ти цього не знав?
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23.10.2024 20:15 Відповісти
Резервіст це той хто мае підготовку. А ще краще контрактник.
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23.10.2024 21:02 Відповісти
Ти або дурень, або ухилянт який шукає собі виправдання. Кого на фронт посилають без підготовки? Після призову людина направляється в учбовий центр, його там готують і лиш потім на фронт. А контракт підписують всі, хто тримає в руках зброю. Без контракту як тебе поставлять на грошове та майнове забезпечення? На якій основі ти будеш отримувати гроші та харчі?
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24.10.2024 10:20 Відповісти
Ой *****, тільки не розповідайте мені про підготовку. Особливо після випадків коли на фронт відправляють на третій день. 12 місяців, це мінімум. А а нас сьогодні формальна медкомісія, завтра на фронт після завтра труна.
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24.10.2024 11:02 Відповісти
Не бреши!
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24.10.2024 13:09 Відповісти
А свою квартиру во Львове сдает беженцам в три дорога, это нормально 😁
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23.10.2024 16:54 Відповісти
А має безплатно здавати?
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24.10.2024 13:29 Відповісти
А біженці,то тільки з Харкова,а зі Львова ні?
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24.10.2024 13:28 Відповісти
Ти якого хріна сидиш у своєму пшекостані і звідти кажеш, хто куди має піти?!
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13.12.2024 23:39 Відповісти
А що вам, росіянам, несподобалось?
Ви " виплати" не із Німеччини отримуєте
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23.10.2024 14:25 Відповісти
Я в Канаді живу.
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23.10.2024 14:48 Відповісти
15.10. 24 тебе туди ведмедчук " поселив" ?
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23.10.2024 15:08 Відповісти
Так повертайся в Україну "диванний патріоте.
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23.10.2024 16:14 Відповісти
Дуже дякую, але ні.
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23.10.2024 17:05 Відповісти
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23.10.2024 17:36 Відповісти
А в Україну в гості приїхав?
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23.10.2024 16:45 Відповісти
Це не поляки ,а наші "біженці " ухуївші.
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23.10.2024 16:15 Відповісти
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23.10.2024 14:03 Відповісти
всьо уже забіто вакансій в податкової не має
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23.10.2024 14:18 Відповісти
Хитрий, бо в Польщі допомогу не скасували зовсім. Він чекає, що біженці підуть з Німеччини до Польщі?
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23.10.2024 14:04 Відповісти
Так написано ж що ,,суттєво зменшують,, допомогу в Польші.
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23.10.2024 14:07 Відповісти
Сікорський закликає Німеччину скасувати зовсім.
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23.10.2024 14:34 Відповісти
Автор статьи немного манипулирует цифрами. В Европе эту лавочку с переездами из одной страны в другую прикрыли ещё к 2022 году. Теперь нельзя получать помощь в другой стране, если ты её получал где-то ещё.
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23.10.2024 14:19 Відповісти
А де "автор в статьє" взагалі про це пише?
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23.10.2024 14:27 Відповісти
"При цьому кількість українських мігрантів у Польщі зменшується, а у Німеччині - зростає."
На самом деле, если беженец получал помощь в Польше, то в Германии он её получать не будет.
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23.10.2024 14:33 Відповісти
Все буде, у Польщі знімається і все у Німеччині платять, не дуріть людей.
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23.10.2024 14:53 Відповісти
Також чула, що можна. Знятись повністю в одній країні і переїхати в іншу .
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23.10.2024 21:13 Відповісти
Це ж саме те, про що давно благає зелена банда!
"дайте нам гроші, а ми вже тут самі розподілимо"
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23.10.2024 14:06 Відповісти
куди в Україні переаховувати ті кошти? в бюджет? ню-ню... а податкову базу я би рекомендував приїхати підняти на піврочку і подивитись на результат - кому реально це допоможе...
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23.10.2024 14:06 Відповісти
Наприклад, на утворення нових робочих місць в Україні.
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23.10.2024 14:08 Відповісти
Жарт, гідний 94 кварталу з похмілля. Світлотехніком влаштувалися?
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23.10.2024 14:16 Відповісти
Нові робочі місця під Кабами?
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23.10.2024 14:19 Відповісти
О , жаба задавила пшіка , що покинули полуницю польську напризволяще та поїхали до Німеччини на заробітки
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23.10.2024 14:07 Відповісти
ти диви який хитрий - ні, дядьку - українці також хочуть отримувати німецькі ЗП
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23.10.2024 14:21 Відповісти
Абсолютно вірне рішення! Чекаємо на справи а не тільки слова!
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23.10.2024 14:23 Відповісти
Яке рішення?
Невже нікого не здивувало що Польша тепер керує справами Німеччини?
Думаю Шольцу треба захвилюватися - а то наступним кроком буде анексія Німеччини Польшею... 🤣
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23.10.2024 17:19 Відповісти
Які 1200? За житло сплачує держава безпосередньо власнику. Ніхто в руки гроші не дає. Дають десь 400 евро на людину.
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23.10.2024 14:28 Відповісти
550
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23.10.2024 16:37 Відповісти
Ну утримувати здорових биків, що втікли закордон- абсурд у квадраті.
Пенсіонери, матері із дітьми- зрозуміло,але виплачувати " біженцям- бикам" по 1200 євро верх цинізму по відношенню до всіх хто в Україні.
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23.10.2024 14:29 Відповісти
Там биків і мажорів не так багато. З 7 мільонів беженців за кордоном тільки всього 1 мільон чоловіків. І вони здебільшого виїхали законно, як батьки 3-х дітей, або супроводжучи інвалидів. Їх і тут здебільшого не могли мобілізувати.
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23.10.2024 14:32 Відповісти
"батальйону німеція - мороженки! їхнім інстасамочкам - цвети! смотріть не перепутайте!"
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23.10.2024 14:43 Відповісти
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23.10.2024 16:16 Відповісти
Давно пора. Або хай снаряди/дрони збирають для ВСУ.
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23.10.2024 14:46 Відповісти
Правильно.
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23.10.2024 14:48 Відповісти
Правильно що ? Гаразд з чоловіками-можна погодитися,але правильно Що жінки в Україні будуть гинути разом зі своїми дітьми від ударів кацапських ракет,які самі ляхи сцуть до усрачки збивати,коли вони заходять на ціль через повітряний простір Польщі?
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23.10.2024 15:29 Відповісти
Є дуже багато населених пунктів в Укпвїні, де абсолютно безпечно. Та візьміть той самий Львів. Пройдіться містом, подивіться на фасади будинів. Скільки занедбаних вікон ви побачите. Та що там вікон, сталінка на Городоцькій 85 стоіть порожня. Коштом німців, що витрачаються на прожирання цим біженцям, можна відновити та відремонтувати масу нерухомості. Інша річ - можуть розікрасти. Якщо б німці погодились управляти цими коштами, була б тільки користь.
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23.10.2024 17:37 Відповісти
Немає для звичайних людей в Україні місця де зараз безпечно,це брехня,бо прилетіти може в будь-куди і в будь який час,що і траплялось і трапляється,коли гинули і гинуть цілими родинами з малими дітьми ,та менше того-ще й вагітні,як це було в Одесі.Цей знахабнілий лях настільки ненавидить українських дітей,що хоче щоб їх разом з матерями випнули (при чому не з Польщі -з Німеччини!)під кацапські ракети.Ця пшеська українофобна лядота нічим не краща за кацапню.
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23.10.2024 17:55 Відповісти
А певно, наші прокурори та інші виродки купляли по дві автівки на рік, а після будуть купляти по 4. То ж не по християнськи їздити цілий тиждень на одній, тре на кожен день інакшу.
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23.10.2024 14:58 Відповісти
Німцям українські заробітчани подобаються більше, ніж польські, арабські, турецькі і кацапські разом узяті - бо не такі зажерливи і нахабні.
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23.10.2024 15:14 Відповісти
Ну вот бляха, кому ви вірите? Там одне пишуть, а в польші інше розказує. тим більше, шо мова йдеться більше про неоегалів, а не тих, хто копієчку приносить бюджет
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23.10.2024 15:19 Відповісти
Цей знахабнілий лях просто сцить,що Німеччина завдяки притоку білих працелюбних українців зміцніє ще більше,і згадає, наприклад, про Судети.
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23.10.2024 15:23 Відповісти
пшеки - рідкісні гівнюки, але з цією думкою п.сікорського згоден на 100%. все правильно сказав, аби ще й зробили так!!
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23.10.2024 16:08 Відповісти
100% Поналазило крутеликів нахабний, всі їм винні.
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23.10.2024 16:34 Відповісти
Чудова ідея, головне встигнути до грудня, щоб всі повернулися на зиму, збільшимо споживання електроенергії, і після першого обстрілу по підстанціям, система опалення колапсувала і вкраїнчики вимерли нарешті
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23.10.2024 16:52 Відповісти
Цей паскуда пхає свого шнобеля куди не просять, забув курва де сам відсиджувався, коли поляки на чолі з Валенсою виборювали незалежність.
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23.10.2024 20:26 Відповісти
А в Польщі вже так зроблено чи ні?
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24.10.2024 00:26 Відповісти
Ага, туди ж підуть гроші, куди і військовий податок- у загальний ЗЕлений общак, прокурорській мафії на пенсії і придворним на інвестиційних нянь
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24.10.2024 16:34 Відповісти

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