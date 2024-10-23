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Новини
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Податківці вирішили самостійно перевірити декларацію голови ДПС на Сумщині. Вона позичила у сина-школяра майже 3 мільйони

Розслідувачі розповіли про позику Хотенко від неповнолітнього сина

Державна податкова служба (ДПС) самостійно перевірить достовірність декларації виконуючої обов’язки начальника Головного управління ДПС у Сумській області Олени Хотенко.

Як повідомили у пресслужбі ДПС, на час здійснення таких заходів з Олени Хотенко зняли статус в. о. начальника Головного управління відомства у Сумській області.

"Також відповідні заходи будуть проведені щодо всіх керівників територіальних підрозділів та керівного складу апарату Державної податкової служби України. За фактами виявлених розбіжностей інформацію буде передано до Національного агентства з питань запобігання корупції", – додали у Податковій службі.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") пояснив, що рішення про перевірку ухвалено після публікацій про дані у декларації керівниці ДПС у Сумській області.

Напередодні голова антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець повідомила, що за даними її декларацій, очільниця податкової на Сумщині та депутатка Рівненської міської ради від "Слуги Народу" Олена Хотенко у 2018 році позичила в сина-семикласника 2,8 млн гривень, які досі не повернула. Крім того, на третьому місяці повномасштабної війни вона отримала в подарунок від матері-громадянки РФ дві квартири: у центрі Рівного за 50 тисяч гривень та в Києві за 100 тисяч гривень.

"Багато хто запитував про Олену Хотенко з ДПС В Сумській області. Людина працює на посаді з серпня 2024 року і вказані в інформації порушення стаються виключно з її попередньої діяльності. Але ось реакція керівництва ДПС. Реакцію керівництва та рішення щодо перевірки всіх декларацій керівників ДПС всіх рівнів вітаю і вважаю вартою наслідування", – написав Гетманцев на своєму каналі у Telegram.

Водночас він зауважив, що перевірка декларацій не належить до повноважень Податкової служби.

"Але ж боротьба за чистоту рядів держслужби ніколи не буває зайвою", – додав депутат.

Нагадаємо, раніше Гетманцев підтвердив, що виконувач обов’язків заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур був його помічником. За словами Гетманцева, його призначили на цю посаду у травні 2022 року, оскільки інших претендентів не було.

Водночас Гетманцев спростував інформацію, що саме Сокур відповідає за систему моніторингу ризикових податкових накладних (СМКОР). Утім, яка його сфера відповідальності, нардеп не уточнив.

Зазначимо, що на сайті ДПС інформація щодо Сокура поки відсутня, а про його досвід роботи у податкових органах нічого невідомо.

Автор: 

податки (2469) Державна податкова служба (382) електронне декларування (458) Гетманцев Данило (500)


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Топ коментарі
+15
Ви знущаєтеся???? Хабарники самі перевірять хабарницю!!! "І щуку кинули у річку...".
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23.10.2024 16:39 Відповісти
+12
До речі гарна ідея!
Піду мабудь у свого малого запитаю, може позичить пару мільйонів.
А на позичені попрошу матір купити мені в Києві квартиру за 100к грн.
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23.10.2024 16:23 Відповісти
+10
Якщо вже спалилася, то перевіряти повинні НАБУ, а так виходить самі і будуть перевіряти, щоб хвости підчистити. Ржака неможу. Це як вбивця буде слідчі дії вести на місці свого злочину. Тут мабуть не тільки конфлікт інтересів. Я думав вже дно, але знизу постучали.
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23.10.2024 16:47 Відповісти
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До речі гарна ідея!
Піду мабудь у свого малого запитаю, може позичить пару мільйонів.
А на позичені попрошу матір купити мені в Києві квартиру за 100к грн.
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23.10.2024 16:23 Відповісти
Ви знущаєтеся???? Хабарники самі перевірять хабарницю!!! "І щуку кинули у річку...".
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23.10.2024 16:39 Відповісти
Так тому ж і поспішили перевіряти, поки до них не дійшло. Так би мовити, на випередження вирішили зіграти... Вирішили її принести в жертву)))
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23.10.2024 16:44 Відповісти
Якби вона в своєї дочки позичила, то було б зрозуміло, ну, заробляє мала, не сидить над книжками, тренує особисту привабливість і свіжа копійка капає. А то син, та ще й 12 річний. Якась нереальна історія.
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23.10.2024 16:45 Відповісти
Якщо вже спалилася, то перевіряти повинні НАБУ, а так виходить самі і будуть перевіряти, щоб хвости підчистити. Ржака неможу. Це як вбивця буде слідчі дії вести на місці свого злочину. Тут мабуть не тільки конфлікт інтересів. Я думав вже дно, але знизу постучали.
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23.10.2024 16:47 Відповісти
Податківці вирішили самостійно перевірити декларацію голови ДПС

а раніше, як це робилося?
тримайте мене семеро?
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23.10.2024 16:49 Відповісти
Шо тут такого?! Син зекономив на пиріжках у школі.
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23.10.2024 17:26 Відповісти
Та не пишите вже назву партії. Воно ж по замовчуванням - як крадій або зрадник, то то обов'язково слуга народу. Бо туди ж інших не брали. Тільки но собі подібних
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23.10.2024 18:00 Відповісти
А як вона керує податковою і є депутатом одночастно?
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23.10.2024 18:13 Відповісти
сын помогает
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24.10.2024 06:54 Відповісти
Губи робочі. Жінка-вамп.
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23.10.2024 18:47 Відповісти
Не губи, а статевий орган.
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24.10.2024 02:40 Відповісти
Колядував,щедрував і засівав.
Копієчка до копієчки от і позичив мамці.
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24.10.2024 02:28 Відповісти
в ней наглость соперничает с тупорылостью.
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24.10.2024 03:33 Відповісти
Кожного Божого дня зелена влада не помічає кого вона привела керувати державою. Колись за тої нещасної і проклятої всіма совєцкої влади, того селянина-колгоспника, що "вкрав" з колгоспу для своєї корови оберемок зеленої трави, яка коштувала пару "дерев'яних" рублів, то грозив реальний тюремний термін. А зараз мільйонами доларів тягнуть, беруть хабарі, та ще й пенсії собі оформляють з захмарними цифрами в 40 річному віці, плюс кожен можновладець чомусь ще й на інвалідності, отримує і за це від держави незаслужені кошти. Наскільки вистачить в народу терпіння - невідомо !?!
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24.10.2024 07:02 Відповісти
Всех несогласных ТЦК, ну вы поняли
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24.10.2024 10:47 Відповісти
А гетьманці, хто? Хабарники. А помічники хабарників, хто? Хабарники. А підлеглі хабарників, хто? ... І так до кінцевого результату.
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24.10.2024 07:45 Відповісти

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