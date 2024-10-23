Податківці вирішили самостійно перевірити декларацію голови ДПС на Сумщині. Вона позичила у сина-школяра майже 3 мільйони

Державна податкова служба (ДПС) самостійно перевірить достовірність декларації виконуючої обов’язки начальника Головного управління ДПС у Сумській області Олени Хотенко.

Як повідомили у пресслужбі ДПС, на час здійснення таких заходів з Олени Хотенко зняли статус в. о. начальника Головного управління відомства у Сумській області.

"Також відповідні заходи будуть проведені щодо всіх керівників територіальних підрозділів та керівного складу апарату Державної податкової служби України. За фактами виявлених розбіжностей інформацію буде передано до Національного агентства з питань запобігання корупції", – додали у Податковій службі.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") пояснив, що рішення про перевірку ухвалено після публікацій про дані у декларації керівниці ДПС у Сумській області.

Напередодні голова антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець повідомила, що за даними її декларацій, очільниця податкової на Сумщині та депутатка Рівненської міської ради від "Слуги Народу" Олена Хотенко у 2018 році позичила в сина-семикласника 2,8 млн гривень, які досі не повернула. Крім того, на третьому місяці повномасштабної війни вона отримала в подарунок від матері-громадянки РФ дві квартири: у центрі Рівного за 50 тисяч гривень та в Києві за 100 тисяч гривень.

"Багато хто запитував про Олену Хотенко з ДПС В Сумській області. Людина працює на посаді з серпня 2024 року і вказані в інформації порушення стаються виключно з її попередньої діяльності. Але ось реакція керівництва ДПС. Реакцію керівництва та рішення щодо перевірки всіх декларацій керівників ДПС всіх рівнів вітаю і вважаю вартою наслідування", – написав Гетманцев на своєму каналі у Telegram.

Водночас він зауважив, що перевірка декларацій не належить до повноважень Податкової служби.

"Але ж боротьба за чистоту рядів держслужби ніколи не буває зайвою", – додав депутат.

Нагадаємо, раніше Гетманцев підтвердив, що виконувач обов’язків заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур був його помічником. За словами Гетманцева, його призначили на цю посаду у травні 2022 року, оскільки інших претендентів не було.

Водночас Гетманцев спростував інформацію, що саме Сокур відповідає за систему моніторингу ризикових податкових накладних (СМКОР). Утім, яка його сфера відповідальності, нардеп не уточнив.

Зазначимо, що на сайті ДПС інформація щодо Сокура поки відсутня, а про його досвід роботи у податкових органах нічого невідомо.