Бюджет може отримати до 1 мільярду гривень дивідендів від націоналізації виробника "Моршинскої"

Державний бюджет України може отримати 935 млн грн дивідендів від діяльності групи компаній IDS Ukraine – виробника "Моршинської" та "Миргородської" – в разі її націоналізації.

Про це розповів член Ради директорів IDS Ukraine, директор із юридичних питань та економічної безпеки Вадим Вичка на пресконференції, передає LIGA.net.

"Від початку війни жодних виплат на адресу акціонерів компанія не здійснювала. Як результат за період діяльності під час війни компанія накопичила 935 млн грн чистого прибутку, який може бути розподілений між акціонерами. Якщо ми говоримо, що держава стане акціонером компанії, то вона зможе виплатити у вигляді дивідендів до держбюджету ці 935 млн грн", – сказав Вичка.

Крім того, за його словами, за 2024 рік компанія має сплатити до держбюджету понад 1 млрд грн податків.

"Фактично можна говорити про те, що бюджет може отримати 2 млрд грн від діяльності групи компаній IDS Ukraine", – зауважив Вичка.

Як повідомлялося, наприкінці вересня Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова і компанії Rissa Investments Limited.

Серед іншого Мін'юст просив конфіскувати активи компанії IDS Ukraine – одного з найбільших в Україні виробників мінеральних вод, а саме:100% від загальної кількості акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи"; 100% частки статутного капіталу ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА", ДП "Нова.КОМ"; 3,343445 % від загальної кількості акцій ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "Укрпиво".

У жовтні 2023 року тижня суд арештував всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Міхаілу Фрідману, Петру Авену та Андрєю Косогову. Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими російські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав СБУ оцінювала у понад 17 млрд грн.

Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод. У тому числі, суд арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Михайла Фрідмана і його партнерів.

На початку вересня 2023 року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Фрідман і Авєн – засновники та акціонери російської "Альфа-Груп". У 2022 році вони опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фрідман жив у Лондоні, хоча і скаржився на санкції. Потім він спочатку переїхав до Ізраїлю, а після загострення безпекової ситуації в цій країні – до Москви. Пьотр Авєн має громадянство Латвії і виїхав до цієї країни з Великої Британії.

Після повернення до РФ Пьотр Авєн і Міхаіл Фрідман назвали помилкою свої мільярдні інвестиції в європейські країни.