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Російським банкам не вистачає валюти: "Сбєрбанк" припинив видавати кредити навіть у юанях

юань

Читайте також: Російський ВТБ підтвердив погіршення ситуації з юаневою ліквідністю у Росії

Найбільший російський банк – "Сбєрбанк" – припинив видавати кредити у валюті і планує скорочувати валютний кредитний портфель через погіршення ситуації з юаневою ліквідністю.

Про це заявив старший віцепрезидент банку, керівник блоку "Фінанси" Тарас Скворцов, передає російський Інтерфакс.

"Проблема в ліквідності залишається, і ми не бачимо перспектив для покращення ситуації, крім довгострокової стратегії щодо скорочення кредитного портфеля у валюті", – визнав російський банкір.

Він уточнив, що на валютні кредити припадає менше 17% портфеля "Сбєрбанку". Після того, як цей російський держбанк потрапив під санкції, йдеться переважно про кредити у китайських юанях.

Однак банк планує і надалі зменшувати обсяг валютних кредитів, каже Скворцов: цього року "практично не видали жодного кредиту у юанях".

Раніше перший заступник голови правління іншого великого російського банку ВТБ Дмитро П'янов закликав "готуватися до того, що у той чи інший спосіб валютне кредитування в Росії обмежуватиметься". На його думку, це відбуватиметься або через неможливість залучити додаткові юані, або через держрегулювання.

Як повідомлялося, раніше у Мінфіні РФ визнали, що переговори з Китаєм про випуск російських суверенних облігацій у юанях, що тривають 9 років, зайшли в глухий кут. Так, Росії поки не вдалося домовитися про створення з Китаєм "депозитарного мосту", який би дозволив російському уряду позичати китайську валюту на прийнятних для себе умовах.

Тим часом великий російський бізнес через дефіцит валюти стикається із проблемами при погашенні боргів у китайських юанях, які набирав після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, повідомляло агентство Bloomberg.

Автор: 

банки (7013) Китай (2165) росія (14441) санкції (4490) Сбербанк (293)


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23.10.2024 19:28 Відповісти
Нізя. Це ще дуже погана ідея - бо тоді потрібно індексувати та шалено збільшити виплати сево-шникам. Контрактніки ідуть на мясо за бакси а не фублі.
Ця ситуація називаєтьс одним словом - ЦУГ-ЦВАНГ.
Або як кажуть в Україні - "не тратьте касапи сили - спускайтеся на ДНО" 🤣
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23.10.2024 22:38 Відповісти

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