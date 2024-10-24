Унаслідок обстрілів пошкоджено колії між Миколаєвом та Херсоном (оновлено)

Через ворожий обстріл було пошкоджено залізничні колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що поїзди сполученням до Херсона зупинялися у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснювалося автобусами.

"Усіх пасажирів, які прямували до Херсона та вимушено зупинились в Миколаєві через ворожий обстріл інфраструктури, залізничники разом з Херсонською ОВА успішно пересадили в автобуси в Миколаєві та доправили в місто", – наголосили в компанії.

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Відновити залізничне сполучення залізничники планували до зворотного рейсу.

Через п’ять годин в "Укрзалізниці" повідомили, що фахівці завершили відновлення пошкодженої інфраструктури. Рух поїздів здійснюватиметься за графіком.