США пропонують G7 запровадити ембарго на паладій і титан із Росії, – ЗМІ
У Білому домі запропонували союзникам розглянути питання щодо санкцій проти паладію та титану з Росії.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає The Moscow Times.
За словами співрозмовника видання, представники США завели розмову про це на зустрічі заступників міністрів фінансів G7 у Вашингтоні, щоб обговорити можливість нових заходів щодо обмеження доходів Росії, яка веде війну проти України.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз готується з нового року відновити санкційну атаку на Росію. Зараз у ЄС головує Угорщина, яка практично припинила дискусію про будь-які обмежувальні заходи. У січні головою стане Польща, яка виступає за їх посилення.
Проблема з такими металами, як паладій і титан, у тому, що Європа сильно залежить від їхнього постачання з Росії. Титан зокрема застосовується в авіабудуванні (його закуповує Airbus), а паладій – у каталітичних конвертерах для автомобілів. Крім того, вони використовуються в медичних імплантах, напівпровідниках та іншому. Зокрема, підсанкційний "Норільський нікель" забезпечує 40% світового виробництва паладію.
Як повідомлялося, у квітні США та Велика Британія одночасно оголосили про ембарго на імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження, щоб зменшити прибутки РФ та ускладнити їй ведення війни.
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