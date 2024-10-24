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Новини
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США пропонують G7 запровадити ембарго на паладій і титан із Росії, – ЗМІ

палладий

У Білому домі запропонували союзникам розглянути питання щодо санкцій проти паладію та титану з Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає The Moscow Times.

За словами співрозмовника видання, представники США завели розмову про це на зустрічі заступників міністрів фінансів G7 у Вашингтоні, щоб обговорити можливість нових заходів щодо обмеження доходів Росії, яка веде війну проти України.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз готується з нового року відновити санкційну атаку на Росію. Зараз у ЄС головує Угорщина, яка практично припинила дискусію про будь-які обмежувальні заходи. У січні головою стане Польща, яка виступає за їх посилення.

Проблема з такими металами, як паладій і титан, у тому, що Європа сильно залежить від їхнього постачання з Росії. Титан зокрема застосовується в авіабудуванні (його закуповує Airbus), а паладій – у каталітичних конвертерах для автомобілів. Крім того, вони використовуються в медичних імплантах, напівпровідниках та іншому. Зокрема, підсанкційний "Норільський нікель" забезпечує 40% світового виробництва паладію.

Як повідомлялося, у квітні США та Велика Британія одночасно оголосили про ембарго на імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження, щоб зменшити прибутки РФ та ускладнити їй ведення війни.

Автор: 

G-7 G7 (207) росія (14455) санкції (4494) США (4979) титан (47)


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Топ коментарі
+6
А українці тим часом віддали свою титанову галузь кацапам, через азейбарджанську прокладку за символічну ціну. Коли вже буде відстріл зеленої плісняви?
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24.10.2024 13:11 Відповісти
+4
введите санкции на все из рашки, через два года рашка за еду вам отдаст все полезные ископаемые
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24.10.2024 13:07 Відповісти
+3
Головне - що? Ресурси.
Майте контроль за ресурсами, потрібними Заходу - і він буде говорити з вами, навіть якщо ви справжній людожер, як Бокаса.
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24.10.2024 13:10 Відповісти
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введите санкции на все из рашки, через два года рашка за еду вам отдаст все полезные ископаемые
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24.10.2024 13:07 Відповісти
Головне - що? Ресурси.
Майте контроль за ресурсами, потрібними Заходу - і він буде говорити з вами, навіть якщо ви справжній людожер, як Бокаса.
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24.10.2024 13:10 Відповісти
А українці тим часом віддали свою титанову галузь кацапам, через азейбарджанську прокладку за символічну ціну. Коли вже буде відстріл зеленої плісняви?
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24.10.2024 13:11 Відповісти
А на газ та нафту - нє? Не працюють щось ваші санкції.
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24.10.2024 13:15 Відповісти
А нагадайте мені хто-небудь, куди йшов та йде весь український титан?
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24.10.2024 13:26 Відповісти
создадут прокладку и будут дальше покупать. Но кто-то из детей будет при деньгах.
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24.10.2024 13:30 Відповісти
а нефтяна труба хай залишиться
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24.10.2024 13:45 Відповісти
А уран США де купують? До чого вся ця клоунада для недоумків?
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24.10.2024 14:08 Відповісти
потужно
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24.10.2024 15:55 Відповісти

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