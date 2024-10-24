Україна втрачатиме мільярди: Експортери закликали владу активізувати переговори про відстрочку дії нового екологічного мита ЄС

Якщо до українських експортерів почнуть застосовувати механізми вуглецевого мита СВАМ, які вже працюють у ЄС у тестовому режимі, Україна втрачатиме мільярди. Тому владі необхідно активізувати переговори з ЄС про відстрочку запровадження цієї норми через війну в Україні.

Про це йшлося під час круглого столу "Як СВАМ послабить економіку України", передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, аналітик GMK Center Андрій Глущенко зауважив, що витрати для української економіки внаслідок запровадження СВАМ зростатимуть щороку і можуть її значно послабити. Так, втрати економіки від додаткового податку у перший рік дії становитимуть $202 млн, а до 2030 року зростуть до $1,44 млрд на рік.

Своєю чергою головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко наголосив, що влада України має провести переговори із ЄС про застосування ст. 30.7 регламенту CBAM: він передбачає, що "Єврокомісія може змінити підхід до застосування CBAM для країн, які зіткнулися з непередбачуваною, винятковою та неспровокованою ситуацією, що має руйнівні наслідки для економічної та промислової інфраструктури".

"У нас три роки війна", – нагадав експерт.

Водночас директорка проєктів зі сталого розвитку "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР) Ольга Семків зазначила, що наразі українські підприємства не мають можливості приділяти належну увагу декарбозіційному напрямку, крім того, немає експертизи для складання відповідних звітів у рамках СВАМ.

"Ми очікуємо відстрочки зобов'язань за СВАМ, і всі металургійні компанії вважають, що для цього є підстави – цей пункт має бути застосований через ситуацію в Україні. Ми дуже хочемо, щоб діалог між ЄС та Україною щодо імплементації законодавства тривав", – сказала Семків.

Представник парламентського підкомітету із промислової політики Комітету з економічного розвитку, народний депутат Муса Магомедов у свою чергу зауважив, що Україні потрібно в діалозі з ЄС виявляти ініціативу щодо відстрочення зобов'язань зі СВАМ, оскільки країна перебуває у стані війни.

Своєю чергою заступниця директора Європейської бізнес асоціації (ЄБА) Світлана Михайловська зауважила: на думку деяких експертів, наразі СВАМ не додає користі навколишньому середовищу, а є варіантом впливу на торгівлю.

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Як повідомлялося, згідно з дослідженням GMK Center, українські експортери продукції до країн ЄС у рамках стратегії Green Deal і, зокрема, CBAM – додаткового податку для товарів із високим рівнем карбонізації при виробництві, який набуває чинності з 2026 року, зазнають значних витрат. Якщо в перший рік повного впровадження CBAM Україна втратить $202 млн експорту, то в 2030 році цей показник зросте до $1,44 млрд на рік. Крім того, через CBAM Україна може після 2030 року взагалі припинити експорт до ЄС такої продукції, як цемент, добрива, чавун, квадратна заготівля, сортовий прокат.