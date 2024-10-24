Син Януковича отримав російський паспорт

Син експрезидента України Віктора Януковича Олександр отримав громадянство Росії.

Про це свідчать документи та дані російського держреєстру (раніше Янукович-молодший вказувався там як громадянин України), передає Радіо Свобода із посиланням на росЗМІ.

Олександр Янукович виїхав з України в 2014 році. Він перебуває у санкційних списках України, Євросоюзу, США, Великої Британії й інших країн.

У Росії, як випливає із документів, Янукович-молодший займається бізнесом, його компанія з управління фінансово-промисловими групами "МАКО холдинг" була зареєстрована у російській юрисдикції ще 10 років тому.

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Олександр Янукович – старший син Віктора Януковича, експрезидента України, який після масових протестів і розстрілу протестувальників під час Революції гідності втік до Росії. Молодший, Віктор, за даними ЗМІ, загинув у 2015 році на озері Байкал.