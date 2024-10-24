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Новини
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У Росії різко подорожчають мобільний зв’язок, домашній інтернет та телебачення

телефон,росія

У 2025 році 95% російських компаній, які надають послуги мобільного зв'язку, домашнього інтернету, платного телебачення та телефонії планують підняти тарифи.

Про це свідчать результати опитування TelecomDaily, повідомляє The Moscow Times.

Майже половина компаній (49%) має намір збільшити тарифи на 10-15%, ще 22% кажуть, що зростання цін становитиме 20% і більше, у 24% організацій прогнозують, що тарифи зростуть на 3-10%.

Основним фактором, що впливає на бізнес у 2024 році, 66% опитаних операторів зв'язку назвали нестачу обладнання та збільшення його вартості. Також 55% компаній поскаржилися на дефіцит кадрів, а 54% на державне регулювання. Торік про дефіцит обладнання та кадровий голод повідомляли 42% та 40% телеком-компаній.

Також оператори розповіли про збільшення витрат. Про зростання цього показника більш ніж на 10% заявили 62% респондентів (роком раніше – 37%), ще 18% зазначили збільшення в межах 3-10%. Крім того, компанії відзначили складнощі з транскордонними платежами та логістикою обладнання.

Як повідомлялося, уряд Росії разом з рекордним збільшенням військових видатків переглянув прогноз підвищення тарифів на комунальні послуги для населення: наступного року вони зростуть вдвічі більше, ніж планувалося раніше.

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інтернет (1357) мобільний зв’язок (803) росія (14455)


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Це добре. Повинні підвищити раз в 10. Щоб холопи не надумали бунтувати, не мали зв'язку та інтернету. Гойда братья!
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24.10.2024 17:39 Відповісти
ТЕПЕРЬ ЧЕКАЙТЕ ЦЯ ЛАЙНОМЕТНА ВЛАДА ВСЕ КОПІЮЄ ЗА РАШИ ЧАС НЕ ЗАБАРИТЬСЯ ЯК ВОНИ ПІДНІМУТЬ ДО НЕБЕС ІНТЕРНЕТ ТА МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК НАШО ВАМ ЦЕ ТРЕБА СІДІТЬ ТА МОВЧІТЬ
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24.10.2024 17:42 Відповісти
Так,скоро і у нас...пан Гетьманцев не спить...
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24.10.2024 18:33 Відповісти
Ось інсайдер-експерт Максим Смелянець теж про https://youtu.be/zWJrvsaJ_XM?si=7c92e7C6nTJpY8E4 гру уряду на боці тільки самих великих власників каже.

Від продажу Lifecell Україна нічого не отримала у вигляді податків!
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24.10.2024 18:50 Відповісти
А чим наші оператори кращі,в мене підня на більше як 50%.
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24.10.2024 18:50 Відповісти
СМС .З 1.11.24р змінюється тариф на послугу інтернету довідка....,напевно в нас будуть знижувати оплату.
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24.10.2024 19:06 Відповісти
Плачет Баба!Плачет Дед!Подорожал интернет!
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24.10.2024 19:10 Відповісти

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