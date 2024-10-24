Мережа гіпермаркетів Auchan вирішила піти з російського ринку, – Le Figaro
Французька мережа гіпермаркетів Auchan після 20 років роботи готується піти з російського ринку через неможливість нормально працювати в умовах європейських санкцій.
За даними Le Figaro, ритейлер уже відібрав двох потенційних покупців, передає liga.net.
Водночас видання La Lettre стверджує, що мережа проводить фінальні переговори з одним із місцевих покупців.
При цьому, Auchan залишиться в Україні, але також планує піти з ринку Угорщини.
Остаточне рішення залежатиме від схвалення російської влади, яка раніше вже націоналізувала активи деяких інших західних компаній, що намагались піти з ринку.
Відмову залишити російський ринок після вторгнення РФ в Україну у компанії пояснювали турботою про місцеве населення. Утім, Росія була одним з ключових ринків для розвитку мережі.
Водночас, за словами співрозмовника Le Figaro, Auchan суворо дотримувався санкцій: не інвестував у російський бізнес і не виводив прибуток. Це ставило компанію в невигідне становище порівняно з місцевими конкурентами, якими володіють російські олігархи і які не можуть нічого робити зі своїми грошима, окрім як інвестувати у розвиток.
Мережа Auchan у Росії налічує 230 магазинів.
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Нагадаємо, у лютому 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Auchan у перелік міжнародних спонсорів війни.
Компанія відмовилась згортати бізнес у РФ після повномасштабного вторгнення в Україну, а також постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом "гуманітарної допомоги" і допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в РФ. В "Auchan Україна" запевняють, що надають гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям та не можуть вплинути на рішення французького офісу.
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