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Новини
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Мережа гіпермаркетів Auchan вирішила піти з російського ринку, – Le Figaro

auchan

Французька мережа гіпермаркетів Auchan після 20 років роботи готується піти з російського ринку через неможливість нормально працювати в умовах європейських санкцій.

За даними Le Figaro, ритейлер уже відібрав двох потенційних покупців, передає liga.net.

Водночас видання La Lettre стверджує, що мережа проводить фінальні переговори з одним із місцевих покупців.

При цьому, Auchan залишиться в Україні, але також планує піти з ринку Угорщини.

Остаточне рішення залежатиме від схвалення російської влади, яка раніше вже націоналізувала активи деяких інших західних компаній, що намагались піти з ринку.

Відмову залишити російський ринок після вторгнення РФ в Україну у компанії пояснювали турботою про місцеве населення. Утім, Росія була одним з ключових ринків для розвитку мережі.

Водночас, за словами співрозмовника Le Figaro, Auchan суворо дотримувався санкцій: не інвестував у російський бізнес і не виводив прибуток. Це ставило компанію в невигідне становище порівняно з місцевими конкурентами, якими володіють російські олігархи і які не можуть нічого робити зі своїми грошима, окрім як інвестувати у розвиток.

Мережа Auchan у Росії налічує 230 магазинів.

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Нагадаємо, у лютому 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Auchan у перелік міжнародних спонсорів війни.

Компанія відмовилась згортати бізнес у РФ після повномасштабного вторгнення в Україну, а також постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом "гуманітарної допомоги" і допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в РФ. В "Auchan Україна" запевняють, що надають гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям та не можуть вплинути на рішення французького офісу.

Автор: 

бізнес (1202) росія (14455) Auchan (38)


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Топ коментарі
+6
Тобто на хитру ср*ку є прутень з мітчиком. 😊 Пішди б одразу - пішли б з грішми і репутацією. А так - грошей кацапи не віддадуть і репутацію відмивати треба буде роками.
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24.10.2024 16:16 Відповісти
+1
НЕ пройшло і 10 років.
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24.10.2024 16:06 Відповісти
+1
як вони підуть якщо є частка власники кацапи
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24.10.2024 16:07 Відповісти
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Коли і де спростували?! https://www.leparisien.fr/economie/auchan-en-passe-de-vendre-sa-filiale-en-russie-apres-deux-ans-et-demi-de-guerre-en-ukraine-24-10-2024-3PDVT473PVGHXFIC6MM5SEENOI.php
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24.10.2024 17:21 Відповісти
А де тут спростування?
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24.10.2024 18:45 Відповісти
НЕ пройшло і 10 років.
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24.10.2024 16:06 Відповісти
Пройшло
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24.10.2024 18:44 Відповісти
як вони підуть якщо є частка власники кацапи
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24.10.2024 16:07 Відповісти
Частка власності кацапів збільшиться до 100%
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24.10.2024 19:04 Відповісти
Тобто на хитру ср*ку є прутень з мітчиком. 😊 Пішди б одразу - пішли б з грішми і репутацією. А так - грошей кацапи не віддадуть і репутацію відмивати треба буде роками.
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24.10.2024 16:16 Відповісти
Правильно, нарешті респект французам!

Нехай краще до України ці магазини і ресурси перенесуть!
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24.10.2024 16:40 Відповісти
Компанія вирішила піти, кажете? Перереєструвати юр.особу на фірму-прокладку з офісом в Кіпрі, і далі заробляти бабло з кривавими москало-ублюдками?
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24.10.2024 21:17 Відповісти

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