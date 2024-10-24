Євросоюз може вперше обмежити імпорт добрив з Росії, – Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-24/eu-assessing-tariff-hikes-on-more-russian-agricultural-goods

Країни Євросоюзу обговорюють можливість підвищення мит на російські добрива, продукти харчування та сільськогосподарські товари.

Кілька держав-членів ЄС, які прагнуть обмежити доходи Москви, закликають підвищити податки на імпорт сільськогосподарської продукції та риби з Росії та Білорусі до ЄС, на додаток до вищих мит на російське зерно, встановлених на початку цього року, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Водночас інші країни ЄС закликають до обережності і вимагають спочатку оцінити вплив будь-яких заходів на європейський імпорт і ціни на продукти харчування, стверджують співрозмовники агентства.

Bloomberg зауважує, що запровадження торговельних обмежень не завжди потребує одностайної підтримки всіх держав-членів ЄС, на відміну від санкцій.

Наразі ЄС все ще аналізує, яких саме російських товарів можуть торкнутися такі заходи.

При цьому будь-які обмеження щодо російських добрив підтримає європейська агрохімічна промисловість, яка лобіює посилення захисту внутрішнього ринку ЄС.

Тим не менш, поки що терміни запровадження будь-яких нових мит на російську продукцію незрозумілі, враховуючи юридичні та політичні перешкоди, зауважив один із співрозмовників агентства.

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Наразі Росія є найбільшим у світі експортером добрив з часткою близько 18% глобального рику. Ця галузь російської промисловості взагалі не потрапила під санкції, але стикається з певними проблемами через перебої з логістикою та платежами.

Джерела Bloomberg також підтвердили, що наразі триває робота над новим пакетом санкцій ЄС проти Росії, але його ухвалення очікується не раніше нового року, коли головування у ЄС перейде від Угорщини до Польщі.

Як повідомлялося, раніше виконавчий директор одного з найбільших світових виробників азотних мінеральних добрив Yara International Свейн Торе Холсетер заявив, що Європа поступово потрапляє у залежність від російських добрив, як це раніше вже було з російським газом. З іншого боку, збільшення виробництва добрив дозволяє Москві частково компенсувати втрату європейського газового ринку.