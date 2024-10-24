Провал Путіна на саміті БРІКС: Південно-Африканська Республіка звинуватила Росію в брехні через заяви про кредит

Банк розвитку Південної Африки (Development Bank of Southern Africa, DBSA) спростував підписання угоди про кредитну лінію з російським державним гігантом "ВЕБ.РФ", що потрапив під санкції, як раніше повідомляли російські ЗМІ.

Про це повідомляє південноафриканський новинний портал news24.

До того російське інформаційне агентство ТАСС заявило, що ПАР підписала угоду з російським банком розвитку про отримання кредитних коштів у рандах (офіційна валюта Південно-Африканської Республіки, – ред.).

Проте згодом DBSA у своїй заяві заперечив підписання будь-яких кредитних ліній.

Голова правління південноамериканського банку Ібрахім Расоол дійсно був присутнім у Казані (Росія) на саміті БРІКС, але натомість щорічна зустріч Міжбанківського координаційного механізму БРІКС була зосереджена на перегляді рамкової угоди для включення нових членів.

Санкції проти "ВЕБ.РФ"

Велика Британія запровадила санкції проти ВЕБ.РФ більше десяти років тому після анексії Криму Росією, тоді як у США він перебуває під санкціями з 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Санкції США передбачають заморожування його закордонних активів, а також банк виключили з міжбанківської платіжної системи SWIFT. За словами уряду США, ВЕБ допомагає "підтримати обороноздатність Росії та її економіку".

Колишній віцепрем'єр-міністр Росії Ігор Шувалов був призначений головою ВЕБ у червні цього року після того, як він обіймав посаду генерального директора з 2018 року.

Шувалов особисто потрапив під санкції Великої Британії, Європейського Союзу та різних урядових установ США.

Провал саміту БРІКС для Путіна

Саміт БРІКС, що стартував 22 жовтня, в Казані став "найбільшим зовнішньополітичним заходом", який коли-небудь проводився в Росії, говорив перед його початком помічник президента РФ Юрій Ушаков, пише The Moscow Times.

На зустрічі президент Росії Вадімір Путін представив колегам із БРІКС проєкт альтернативної долару міжнародної платіжної системи, яка, за задумом Кремля, могла б включати єдину валюту, сировинну та зернову біржі, а також механізм для транзакцій у цифрових активах.

Однак жодних конкретних рішень щодо проєкту Путіна лідери БРІКС не ухвалили. У підсумкову декларацію саміту потрапила лише заява про необхідність "вивчити" російську ініціативу, тоді як на неофіційному рівні Індія, Бразилія та ОЕА повідомили про небажання перетворювати БРІКС на антизахідний альянс.

Загалом на саміт до Казані приїхали 22 із 38 запрошених глав іноземних держав. Президент Бразилії відмовився від візиту в останню хвилину, пославшись на падіння у ванній, а лідери Туреччини та Індії – Реджеп Ердоган та Нарендра Моді – поїхали з Росії, не чекаючи закінчення заходу.