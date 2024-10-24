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Новини Тіньова економіка
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Нацполіція знайшла масштабний підпільний спиртзавод на території старого м’ясокомбінату. ФОТОрепортаж

Нацполіція ліквідувала підпільний спиртзавод на території старого м'ясокомбінату

Нацполіція ліквідувала масштабний підпільний спиртовий завод, де виготовляли до 20 тис. літрів алкоголю на добу. Завод знаходився на території колишнього м'ясокомбінату в Кропивницькому.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції.

Виготовлену сировину надалі доставляли до підпільних цехів з виготовлення алкогольної продукції.

Як зазначається, організатори нелегального заводу отримували до 15 млн грн прибутку щомісяця, при цьому вони не сплачували жодних податків. Відтак бюджет недоотримував близько 40 млн грн.

"Щоб не привертати зайву увагу, організатори для підпільного спирт заводу використовували приміщення колишнього м'ясокомбінату, який не функціонує понад 10 років. Вони не лише завезли туди теплообмінне, колонне та ректифікаційне обладнання, насоси та провели трубопровідні комунікації, але й встановили альтернативні джерела енергоживлення", – розповіли в Нацполіції.

Продукцію хіміко-технічного призначення змішували з сумішшю з високим концентратом альдегідів та подавали до трьох 30 метрових колон.

Отримана в процесі перегонки рідина в подальшому проходила процес очищення. Таким чином за добу на підпільному заводі виготовляли до 20 тис. літрів спирту, з якого можна отримати 96 тис. півлітрових пляшок алкогольної продукції.

Виготовлену сировину доставляли до підпільних цехів з виробництва алкогольної продукції. Для цього використовувалися переобладнані вантажівки з причепами, у яких були вмонтовані конструкції по 15 тис. літрів. Як правило, вночі переганяли спирт до вантажівок і вранці авто виїжджало до покупця.

Діяльність підпільного масштабного спиртзаводу була ліквідована. Вилучено вантажівки, понад 50 тис. літрів спирту, частково обладнання, оскільки досі триває його демонтаж.

Нацполіція ліквідувала масштабний спиртзавод
Нацполіція ліквідувала масштабний спиртзавод
Нацполіція ліквідувала масштабний спиртзавод
Нацполіція ліквідувала масштабний спиртзавод

Автор: 

завод (743) Кропивницький (18) Нацполіція (518) спирт (224)


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Стільки часу кришували, поки не "знайшли"!
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25.10.2024 00:14 Відповісти
"Криша" хто?????? Мінти, прокуратура чи судді... хтось один з них...Знайшли завод шукай хозяїна, завтра буде працювати інший...як і нелегальний тютюн... Відкривають ці фірмочки ті, хто знає що його не викриють....бо скрізь всі свої ...сімейні клани...по - сваталися по-кумилися..
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25.10.2024 04:58 Відповісти
Хто особисто мав справу з виробництвом, того не обдуриш брехнею, що цілий "свічний заводик" міг існувати без потужної "криші", з під якої смоктали всі ЗЕлуподержавні контролери.
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25.10.2024 08:51 Відповісти
Криша на кришу наїхала
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27.10.2024 05:45 Відповісти

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