Українські біженці інтегруються у ринок праці Німеччини швидше, ніж інші мігранти: 30% вже знайшли роботу

Близько 1,1 мільйона біженців з України інтегруються на ринку праці у Німеччині швидше, ніж інші групи мігрантів.

Про це йдеться у новій доповіді німецького Федерального інституту демографічних досліджень у Вісбадені (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, BIB), передає Deutsche Welle.

У межах цього дослідження з 2022 року одних і тих самих українських біженців регулярно опитують про їхнє становище в Німеччині. Останнє опитування свідчить, що показник зайнятості серед українських біженців в Німеччині за півтора роки зріс майже вдвічі – з 16% влітку 2022 року до 30% минулої весни.

Водночас, попри зростання зайнятості, у сфері працевлаштування біженців з України залишаються і серйозні виклики, вказали в BIB. Так, 30% опитаних заявили, що активно шукають роботу, однак догляд за маленькими дітьми і необхідність в отриманні кваліфікації ускладнюють працевлаштування. Особливо це стосується жінок: рівень зайнятості матерів з маленькими дітьми становить 22%, матерів з дітьми шкільного віку – 32%.

"У чоловіків, навпаки, не спостерігається значної кореляції між зайнятістю та сімейним станом", – зазначила директорка BIB і співавторка дослідження Катаріна Шпіс.

Рівень зайнятості батьків неповнолітніх дітей на момент проведення опитування становив близько 41%.

При цьому більшість українських біженців, які не перебувають в активному пошуку роботи, називають причиною цього відвідування мовних курсів або недостатні знання німецької мови (92%). Серед інших причин небажання шукати роботу – догляд за дітьми або турбота про родичів (37%).

Автори дослідження також вказують, що серед українських біженців багато медсестер і медпрацівників, а також представників прикладних професій, зокрема робітників. Саме в цих галузях у ФРН відчувається дефіцит кваліфікованої робочої сили. Проте потенціал претендентів не використовується достатньою мірою, тому лише невелика частина цієї групи працює за цими спеціальностями.

"Високі вимоги до знання мови або складні процедури підтвердження іноземних професійних кваліфікацій ускладнюють отримання роботи", – констатував Андреас Етте з BIB.

Скільки українських біженців у ЄС?

Як повідомлялося, станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах: Німеччині (1,12 млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС), Польщі (975,19 тис.; 23,4%) та Чехії (376,88 тис.; 9,1%).

У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.