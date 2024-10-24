Поїзди євроколією з Ужгорода можуть запустити вже наступного року, – заступник міністра фінансів

Пасажирські поїзди з Ужгорода вже з наступного року зможуть курсувати по колії євростандарту в Братиславу, Прагу, Відень Дрезден та Бухарест.

Про це повідомив заступник міністра фінансів України Олександр Кава під час VI Міжнародної конференції "Виробництво, експлуатація та ремонт рухомого складу", передає ЦТС.

Загалом прокладання євроколії на дільниці Чоп-Ужгород планують закінчити на початку третього кварталу 2025 року.

"Зараз ведуться активні роботи на ділянці Чоп-Ужгород. Сподіваюся, вже наступного року з Ужгорода можуть їздити пасажирські поїзди по євроколії в Братиславу та Прагу, Відень Дрезден та Бухарест. Усі можливості зробити це є. А пасажири проходитимуть контроль на вокзалі міста Ужгород", – пояснив Кава.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" в 2023-2024 роках почала реалізовувати стратегічну програму розбудови в Україні колії євростандарту, і наразі вже триває активна фаза будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

"Укрзалізниця" перекладає широку колію, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, де в подальшому також паралельно буде укладена євроколія. Уже перекладено 3,5 км колій із 8,3 км необхідних", – сказано в повідомленні.

Роботи планується завершити вже цього року.

В "Укрзалізниці" тоді нагадали, що між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435.

Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF).