Роскомнагляд заблокує 4,5 мільйона сім-карток

Роскомнагляд збирається заблокувати 4,5 млн сім-карт, що належать іноземцям.

Про це повідомив представник відомства на полях форуму "Спектр-2024", передає The Moscow Times.

"На сьогоднішній день повторну ідентифікацію в офісах операторів зв'язку пройшли близько 3,8 млн іноземних громадян, які володіють загалом 8,2 млн номерів. 4,5 млн сім-карт, чиї власники не з'явилися в офіси у встановлений час і не пройшли перевірку даних, буде заблоковано", – заявив він.

У Роскомнагляді повідомили, що після аналізу даних було виявлено 26 млн телефонних номерів, зареєстрованих на 11,5 млн іноземців та осіб без громадянства.

З початку цього року в Росії набув чинності закон, який обмежує кількість мобільних номерів для одного абонента: на росіянина можна буде оформити не більше ніж 20 SIM-карток, а на іноземця – не більше 10. Договори з іноземцями оператори зможуть укладати лише за особистої присутності, якщо їхні дані зареєстровані в Єдиній біометричній системі.

Наразі відбувається повторна ідентифікація всіх іноземних громадян за допомогою спеціальної системи контролю стану ідентифікаційних модулів, створеної Роскомнаглядом. Перевірка відбувається виключно в офісах продажів без залучення дилерів. Оператори зв'язку мають завершити перевіряти ще раз до кінця листопада, уточнив представник РКН.

У вересні стало відомо, що Мінцифри Росії оновлює правила надання послуг мобільного зв'язку в країні. Обов'язковою умовою для укладання договору послуги зв'язку стало підтвердження особи.

Для росіян передбачені різні варіанти: через документ, що засвідчує особу, або з використанням порталу "Госуслуги", а якщо абонент не зареєстрований на "Госуслугах", він може звернутися до уповноваженої урядом організації.

Для іноземних громадян купівля сім-картки стане можливою лише за біометричними даними.

У середині липня повідомлялося, що в Росії пропонують ввести реєстрацію в месенджерах за паспортом.