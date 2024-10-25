LinkedIn оштрафували на 310 мільйонів євро за незаконну обробку даних користувачів

Комісія із захисту даних Ірландії оштрафувала соціальну мережу LinkedIn на 310 млн євро за незаконну обробку персональних даних користувачів у Європейському Союзі з метою надання таргетованої реклами.

Про це пише Bloomberg.

Рішення також містить вказівку LinkedIn привести обробку даних у відповідність із Загальним регламентом захисту даних ЄС – GDPR .

За словами заступника комісара Грема Дойла, обробка LinkedIn персональних даних без належної правової підстави є "явним і серйозним порушенням фундаментального права суб'єктів даних на захист даних".

Це шостий за величиною штраф, виписаний відповідно до GDPR з моменту його введення в 2018 році.

За останні роки ірландський регулятор наклав значні штрафи на кілька компаній соціальних мереж за порушення GDPR.

Так, компанія Meta Platforms Inc., яка є материнською компанією Facebook і Instagram, зіткнулася з основними штрафами, включно з рекордними 1,2 млрд євро в травні 2023 року за передачу даних користувачів із ЄС до США.

У вересні минулого року комісія оштрафувала TikTok ByteDance Ltd. на 345 млн євро за обробку даних дітей.

У LinkedIn заявили, що ця справа стосується претензій 2018 року щодо деяких зусиль компанії щодо цифрової реклами в ЄС.

"Хоча ми вважаємо, що дотримувалися Загального регламенту захисту даних (GDPR), ми працюємо над тим, щоб наша рекламна практика відповідала цьому рішенню до кінцевого терміну, встановленого IDPC", – своєю чергою йдеться в заяві LinkedIn.

У вересні стало відомо, що компанія Google змогла скасувати антимонопольний штраф ЄС на 1,5 млрд євро через суд.

Згодом стало відомо, що власника Facebook та Instagram – компанію Meta – судитимуть у США за залежність підлітків від соцмереж/