АРМА виставить на продаж майже 500 ділянок землі на Закарпатті вартістю понад 1 мільярд

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів заявило про продаж 494 земельних ділянок, а також верхньої та нижньої долянок гірськолижного витягу на Закарпатті.

Про це повідомляє очільниця АРМА Олена Дума..

Земельні ділянки загальною площею 460 га розташовані на території Воловецької ОТГ Мукачівського району, Корецьківської ОТГ та Пилипецької ОТГ Хустського району, с. Гукливий та смт. Воловець.

За результатами незалежної оцінки, загальна вартість землі становить 1 067 616 700 грн.

"У подальшому актив буде розбито на лоти та опубліковано організатором торгів ТОВ "Полонекс" на електронному майданчику Прозорро.Продажі. Всі бажаючі можуть взяти участь у конкурсі та позмагатися за можливість стати власником інвестиційно привабливої землі в Закарпатській області", – зазначила Дума.

Після реалізації ці кошти підуть на спеціальний рахунок Збройних сил України для посилення обороноздатності нашої країни.

Як повідомлялося, АРМА знайшло управителя для 400 арештованих російських залізничних вагонів.