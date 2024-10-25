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Новини
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Комітет Ради підтримав законопроєкт про розвиток фінансової інклюзії

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №12044 про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

За словами нардепа, головною метою законопроєкту є створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії.

"Банки мають забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств (суб’єктів, чистий річний дохід яких не перевищує 2 млн євро) у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях", – пояснив він.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт передбачає наступне:

  • вперше в історії України банківські послуги будуть доступні на 100% території країни (сьогодні банки та банкомати присутні лише в 4% населених пунктів);
  • кожна компанія або банк може стати оператором фінансової інклюзії;
  • оператор фінансової інклюзії – це банк, обмежений у кредитуванні великих компаній та деяких валютних операціях. Все інше – як у звичайного банку;
  • оператор фінансової інклюзії має відповідати всім нормативам НБУ, а всі його вклади застраховані у Фонді гарантування вкладів;
  • нормативними документами НБУ буде передбачена можливість надання банківських послуг удома (що важливо, враховуючи кількість людей з інвалідністю) і в умовах відсутності світла та звʼязку.

Як повідомлялося, ухвалення законопроєкту щодо розвитку фінансової інклюзії відкриває шлях до початку роботи поштового банку.  Паралельно з законом розробляється постанова про передачу PINBank АТ "Укрпошта".

Автор: 

банки (7014) ВР (2900) інклюзія (33)


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Інклюзія (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. inclusion - включення, залучення) - процес збільшення ступеня участі всіх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD громадян ...
ясно, податки збільшать
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25.10.2024 12:45 Відповісти
Щоб в процес керування країною ще більше включалося людей з відхиленнями в розвитку.
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25.10.2024 12:48 Відповісти
Поки що економічна евтаназія йде широким кроком
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25.10.2024 13:10 Відповісти
шархаї всіх рівнів починають ретельно вивчати новий законопроект
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25.10.2024 13:42 Відповісти
не треба хитрожопих слів - пишіть нормальною українською



https://biz.censor.net/news/3516721/komitet_vr_pidtrymav_zakonoproyekt_pro_rozvytok_finansovoyi_inklyuziyi

і т.д. , і т.п.
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25.10.2024 14:36 Відповісти

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