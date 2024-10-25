Російський центробанк підвищив ключову ставку до рекорду за останні 20 років - 21%

Російський Центробанк на засіданні 25 жовтня підвищив ключову ставку до 21% – максимального значення з 2003 року.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані регулятора.

Зазначається, що це має забезпечити повернення інфляції до мети хоча б у 2026 році і знизити інфляційні очікування.



За даними Reuters, лише п'ять із 30 опитаних аналітиків чекали на підвищення ставки до 21%, тоді як решта 25 осіб передбачала скромніший крок – до 20%.



У Центробанку РФ пояснили, що причиною підвищення стало зростання інфляції, істотно вище за прогнозоване, та зростання інфляційних очікувань, пише Радіо Свобода.

"Зростання внутрішнього попиту значно випереджає можливості розширення пропозиції товарів та послуг. Додаткові бюджетні витрати та пов'язане з ними розширення дефіциту федерального бюджету у 2024 році мають проінфляційні ефекти", – йдеться у повідомленні реегулятора.

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Російський Центробанк наголосив також на скороченні зростання економіки в країні. Це пояснюється нестачею робочої сили та виробничих потужностей.

ЦБР також допускає можливість підвищення ключової ставки на найближчому засіданні 20 грудня.