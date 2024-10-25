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Новини
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Російський центробанк підвищив ключову ставку до рекорду за останні 20 років - 21%

банк,рф,центробанк,росія,центральний

Російський Центробанк на засіданні 25 жовтня підвищив ключову ставку до 21% – максимального значення з 2003 року.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані регулятора.

Зазначається, що це має забезпечити повернення інфляції до мети хоча б у 2026 році і знизити інфляційні очікування.

За даними Reuters, лише п'ять із 30 опитаних аналітиків чекали на підвищення ставки до 21%, тоді як решта 25 осіб передбачала скромніший крок – до 20%.

У Центробанку РФ пояснили, що причиною підвищення стало зростання інфляції, істотно вище за прогнозоване, та зростання інфляційних очікувань, пише Радіо Свобода.

"Зростання внутрішнього попиту значно випереджає можливості розширення пропозиції товарів та послуг. Додаткові бюджетні витрати та пов'язане з ними розширення дефіциту федерального бюджету у 2024 році мають проінфляційні ефекти", – йдеться у повідомленні реегулятора.

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Російський Центробанк наголосив також на скороченні зростання економіки в країні. Це пояснюється нестачею робочої сили та виробничих потужностей.

ЦБР також допускає можливість підвищення ключової ставки на найближчому засіданні 20 грудня.

Автор: 

інфляція (738) росія (14455) облікова ставка (363)


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цікавить, власне, одне... ті, хто вже вляпався за інші відсотки - теж будуть "башляти" по 21? Це добре..
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25.10.2024 16:23 Відповісти
В раше это закошмарит 5% зоопарка .
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25.10.2024 16:34 Відповісти
Лапотные остались без коротких кредитов,аграриям и бизнесу капец.
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25.10.2024 20:31 Відповісти
Zдохни, кацапідарська смердюча помийка!

ZДОХНИ!!!
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25.10.2024 22:40 Відповісти

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