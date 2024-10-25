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Новини
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Видатки на оборону з початку року склали 1,3 трильйона. Це 57% від усіх витрат держбюджету

Скільки становлять видатки на оборону цього року?

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони а січень-вересень 2024 року складають 1,3 трлн грн, що становить 57,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Зокрема, з них у вересні використано з держбюджету 146,9 млрд грн.

Кошти були спрямовані на:

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

"Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень", – зазначили в Мінфіні.

Як повідомлялося, наприкінці вересня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн.

18 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11417 щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн. За відповідне рішення проголосували 298 нардепів.

Автор: 

бюджет (1833) Мінфін (2951) оборона (519) фінансування (2053)


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Правильно . Без цветов на клумбе я переживу .
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25.10.2024 16:43 Відповісти
Цвіти залишаються )))

в книзі написано "Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень", - зазначили в Мінфіні.

Єслі вдруг Захід дає своїх Хаймарсів в кредит на трильйон гривень в щьот майбутніх погашень, то ці гроші також враховуються в бюджеті.

Тобто це заслуга не творців бюджету, а західних позикодавців.
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25.10.2024 17:25 Відповісти
заберіть кошти в ОВА і витрати впадуть на 50 відсотків....
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25.10.2024 16:46 Відповісти
інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань. Джерело: https://biz.censor.net/n3516779

Це на побудову укріплень не там і не так?
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25.10.2024 16:55 Відповісти
А також на ремонт столової в тцк за 5 000 000.
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25.10.2024 17:24 Відповісти

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