Видатки на оборону з початку року склали 1,3 трильйона. Це 57% від усіх витрат держбюджету
Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони а січень-вересень 2024 року складають 1,3 трлн грн, що становить 57,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
Зокрема, з них у вересні використано з держбюджету 146,9 млрд грн.
Кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
"Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень", – зазначили в Мінфіні.
Як повідомлялося, наприкінці вересня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн.
18 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11417 щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн. За відповідне рішення проголосували 298 нардепів.
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в книзі написано "Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень", - зазначили в Мінфіні.
Єслі вдруг Захід дає своїх Хаймарсів в кредит на трильйон гривень в щьот майбутніх погашень, то ці гроші також враховуються в бюджеті.
Тобто це заслуга не творців бюджету, а західних позикодавців.
Це на побудову укріплень не там і не так?