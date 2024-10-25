БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
62 515 31

Український бізнесмен купив найстарішого виробника тракторів у Польщі після банкрутства

Співзасновник холдингу Techiia Олег Крот

Польська компанія MI Crow, співзасновником якої є український бізнесмен Олег Крот, купує збанкрутілого виробника тракторів Ursus.

На конкурсі з продажу збанкрутілої компанії 24 жовтня MI Crow запропонувала за виробничі потужності заводу 74 млн злотих (близько $18 млн), пише українська редакція Forbes із посиланням на польське видання Tygodnik Poradnik Rolniczy.

Це вже третій конкурс з продажу майна збанкрутілого підприємства, під час попередніх двох жодного претендента на активи Ursus не знайшлося, тому ціну лота знизили на 40% – до 74 млн злотих.

За умовами конкурсу, за цю суму MI Crow придбала виробничі потужності та нерухомість у Доброму Місті, Любліні, Закрочимі та Бядашці, документацію на науково-дослідні проєкти Ursus, машини та обладнання, склади та право на використання торгової марки Ursus.

Польська фірма MI Crow зі статутним капіталом 50 000 злотих створена 1 липня 2024 року. Її засновники – Божена Гловацька та Олег Крот, який також є президентом компанії.

Основним видом діяльності MI Crow вказане "Виробництво літальних апаратів, космічних апаратів і подібних машин", серед інших видів – "Виробництво металевих конструкцій та їх частин" і "Виробництво зброї та боєприпасів".

Співзасновниця компанії Божена Гловацька розповіла, що новий власник наразі працює над детальним планом діяльності Ursus після поглинання, президент польської компанії Олег Крот представить його працівникам компанії наступного тижня.

Читайте також: Перша угода на банківському ринку під час великої війни: Тігіпко купує Idea Bank за $34 мільйони

Польське підприємство Ursus засноване у Варшаві у 1893 році і вважається найстарішим виробником сільгосптехніки в країні. З 2016 року продажі тракторів почали зменшуватися, у 2020 році компанія звітувала про збитки, а у 2021 році Ursus був визнаний банкротом.

Нагадаємо, український підприємець Олег Крот разом із бізнес-партнером Юрієм Лазебніковим є засновниками українського IT-холдингу Techiia, який складається з півтора десятка бізнесів. Зокрема, холдингу належать кіберспортивні арени в Києві та Лос‑Анджелесі, він займається будівництвом дата‑центрів і майнінгових ферм, наданням аутсорс-послуг та інвестиціями у різноплановий портфель стартапів.

Крім того, до складу холдингу входить компанія Culver Aviation, яка надає сервіси аерофотозйомки та моніторингу земної поверхні з допомогою БпЛА власної розробки.

За консервативною оцінкою Forbes, вартість холдингу – близько $300 млн. Крот із Лазебніковим оцінюють свої активи у $800 млн.

Автор: 

завод (743) купівля (1334) Польща (2460) трактор (20)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Помиляєтесь:
Це вже НЕ український бізнесмен, це вже ПОЛЬСКІЙ бізнесмен!
показати весь коментар
25.10.2024 17:18 Відповісти
+5
зонтик, прочитай уважно статтю - які наміри у нового власника. Це і виробництво зброї, і виробництво літальних апаратів. Ти вважаєш, що якби він взяв автомат і пішов в окоп, то для України краще було б? Ну не купляють Урсус зараз дуже, всі хочуть джона чи фендта.
показати весь коментар
25.10.2024 19:08 Відповісти
+5
і я при нагоді вийду. бо тут будь-який бізнес в подвійній небезпеці.
показати весь коментар
25.10.2024 19:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Купил и хорошо . А что не так ?
показати весь коментар
25.10.2024 16:53 Відповісти
Крот... Перевірити потрібно....
показати весь коментар
25.10.2024 17:16 Відповісти
Это тот самый фальшивый "самый крупный волонтер", про которого был скандал в 2023 году. Он продвигал в Украине рашенский букмекерский и игровой бизнес. И которого не без оснований подозревали в крупном мошенничестве.
показати весь коментар
26.10.2024 10:38 Відповісти
Помиляєтесь:
Це вже НЕ український бізнесмен, це вже ПОЛЬСКІЙ бізнесмен!
показати весь коментар
25.10.2024 17:18 Відповісти
Божена?
показати весь коментар
25.10.2024 17:28 Відповісти
Доволі розповсюджене польське ім'я.
показати весь коментар
25.10.2024 22:50 Відповісти
а тцк вважає крота ухилянтом чи ще ні?
показати весь коментар
25.10.2024 17:35 Відповісти
Про ТЦК вкид зарахований, звіздуй на фєрму, талон на безоплатний сніданок вже виписали
показати весь коментар
25.10.2024 19:21 Відповісти
А тебе тцк вважає ухилянтом?
показати весь коментар
26.10.2024 07:13 Відповісти
Ай маладца!
показати весь коментар
25.10.2024 17:53 Відповісти
Який жах, вийшов із під контролю ОПи
показати весь коментар
25.10.2024 17:54 Відповісти
і я при нагоді вийду. бо тут будь-який бізнес в подвійній небезпеці.
показати весь коментар
25.10.2024 19:09 Відповісти
І після цього ви хочете , що б нам поляки допомагали ? Здорові як бики , українські громадяни скуповують підприємства , відкривають бізнес в Європі , замість того , щоб вкласти кошти в ЗСУ , снаряди , військову техніку , та й записатися в 3 штурмову . Що не так ?
показати весь коментар
25.10.2024 18:37 Відповісти
зонтик, прочитай уважно статтю - які наміри у нового власника. Це і виробництво зброї, і виробництво літальних апаратів. Ти вважаєш, що якби він взяв автомат і пішов в окоп, то для України краще було б? Ну не купляють Урсус зараз дуже, всі хочуть джона чи фендта.
показати весь коментар
25.10.2024 19:08 Відповісти
Ага , а це що за скандал , або хто його кришує при зеленій владі ? Національна поліція України розшукує співвласника IT-холдинга Techiia Олега Крота . "

Він незаконно заволодів 35 млн доларів США, які належать іноземному інвестору

Олег Крот, який є співзасновником українського IT-холдингу Techiia, оголошений у розшук за шахрайство та легалізацію (відмивання) доходів в особливо великих розмірах - злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України. "
https://bastion.tv/nacionalna-policiya-********-rozshukuye-spivvlasnika-it-holdinga-techiia-olega-krota_n57587
показати весь коментар
25.10.2024 19:40 Відповісти
окрім якогось бастіона більше ніхто Крота не розшукує? та й шо його розшукувати, коли він у Польщі підприємство купив? І був на засіданні управління. яка ж ви недалека особа, що вірите ніби від справжнього переслідування можна отак просто сховатися. от коли його арештують і видадуть до суду в Україну, от тоді й котіть бочку на отого Крота (я взагалі про нього вперше ось почув).
показати весь коментар
25.10.2024 20:24 Відповісти
Поки опозиційні журналісти не спростують цю інформацію, я йому не вірю . От коли я на "Прямому " "5" почую за нього гарні відгуки тоді все буде ок.
показати весь коментар
25.10.2024 20:48 Відповісти
а що ти таке, що аж на прямому тобі мають щось про когось говорити?
показати весь коментар
26.10.2024 08:56 Відповісти
Нашо людині з мільйонами баксів йти на якусь війну?
За інвалідів-прокурорів чи Крупу...
Нащо це?
показати весь коментар
26.10.2024 07:14 Відповісти
Ганьба Кроту !
показати весь коментар
25.10.2024 18:38 Відповісти
Кроту - пі*уй🤣 на ваші воплі. Да і не тільки йому!
показати весь коментар
26.10.2024 07:16 Відповісти
Війна значно спростила маркетинг гостродефіцитної продукції,
яка без проблем купуватиметься за світовими цінами.
показати весь коментар
25.10.2024 18:57 Відповісти
Основним видом діяльності MI Crow вказане виробництво літальних і космічних апаратів, а за фактом кіберарени і майнінг. Ото вони тракторів наштампують. У стрілялках...
показати весь коментар
25.10.2024 19:00 Відповісти
Добре. Погано лиш то, що в Україні такий же самий завод ходив по рукам, кожен щось звідти крав, і все накрилося мідним тазом ще до початку вторгнення.
показати весь коментар
25.10.2024 19:19 Відповісти
Тут иная тема, и плохая совсем .Ну а кто во время войны будет вкладывать деньги в свою страну и при такой лютой коррупции!? Раб силы то нет. Кто работать будет?
показати весь коментар
26.10.2024 00:23 Відповісти
В Україні може бути тільки один головний ларьочник-крот, всі інші нехай шукають де прібарахлітца правнукам в іншому місці.
показати весь коментар
26.10.2024 01:32 Відповісти
Тепер українці в Падляндії зможуть перекривати кордони? В них будуть трактори.?
показати весь коментар
26.10.2024 07:18 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 