Український бізнесмен купив найстарішого виробника тракторів у Польщі після банкрутства

Польська компанія MI Crow, співзасновником якої є український бізнесмен Олег Крот, купує збанкрутілого виробника тракторів Ursus.

На конкурсі з продажу збанкрутілої компанії 24 жовтня MI Crow запропонувала за виробничі потужності заводу 74 млн злотих (близько $18 млн), пише українська редакція Forbes із посиланням на польське видання Tygodnik Poradnik Rolniczy.

Це вже третій конкурс з продажу майна збанкрутілого підприємства, під час попередніх двох жодного претендента на активи Ursus не знайшлося, тому ціну лота знизили на 40% – до 74 млн злотих.

За умовами конкурсу, за цю суму MI Crow придбала виробничі потужності та нерухомість у Доброму Місті, Любліні, Закрочимі та Бядашці, документацію на науково-дослідні проєкти Ursus, машини та обладнання, склади та право на використання торгової марки Ursus.

Польська фірма MI Crow зі статутним капіталом 50 000 злотих створена 1 липня 2024 року. Її засновники – Божена Гловацька та Олег Крот, який також є президентом компанії.

Основним видом діяльності MI Crow вказане "Виробництво літальних апаратів, космічних апаратів і подібних машин", серед інших видів – "Виробництво металевих конструкцій та їх частин" і "Виробництво зброї та боєприпасів".

Співзасновниця компанії Божена Гловацька розповіла, що новий власник наразі працює над детальним планом діяльності Ursus після поглинання, президент польської компанії Олег Крот представить його працівникам компанії наступного тижня.

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Польське підприємство Ursus засноване у Варшаві у 1893 році і вважається найстарішим виробником сільгосптехніки в країні. З 2016 року продажі тракторів почали зменшуватися, у 2020 році компанія звітувала про збитки, а у 2021 році Ursus був визнаний банкротом.

Нагадаємо, український підприємець Олег Крот разом із бізнес-партнером Юрієм Лазебніковим є засновниками українського IT-холдингу Techiia, який складається з півтора десятка бізнесів. Зокрема, холдингу належать кіберспортивні арени в Києві та Лос‑Анджелесі, він займається будівництвом дата‑центрів і майнінгових ферм, наданням аутсорс-послуг та інвестиціями у різноплановий портфель стартапів.

Крім того, до складу холдингу входить компанія Culver Aviation, яка надає сервіси аерофотозйомки та моніторингу земної поверхні з допомогою БпЛА власної розробки.

За консервативною оцінкою Forbes, вартість холдингу – близько $300 млн. Крот із Лазебніковим оцінюють свої активи у $800 млн.