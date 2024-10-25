Україна з початку року імпортувала 920 тисяч тонн бензину. Це менше, ніж торік

За січень-вересень 2024 року імпорт бензину знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 6% – до 919,5 тис. тонн.

Про це пише enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Понад половина бензину (64%) надійшла в Україну залізничним транспортом, зростання за рік становило 44% (590,5 тис. тонн).

Імпорт бензовозами впав на 31%, до 220 тис. тонн.

Основним чинником зміни логістики можна вважати польські страйки, які розпочалися 6 листопада 2023 року і тривали до 22 квітня 2024 року. Через це Польща втратила майже 86% автоперевезень пального, але замістила їх залізничними.

Також суттєво скоротилося постачання автодорогами з Болгарії (-59%), Словаччини (-58%) та Латвії (майже на 100%).

Зазначається, що після дворічного балансування 2024 року західний напрямок імпорту здобув перемогу над південним: так, захід додав 22% (498 тис. тонн), тоді як південь втратив 26% (421,7 тис. тонн).

Раніше повідомлялося, що імпорт бензину в Україну підскочив у серпні на 30%. Так, у серпні добовий обсяг постачань палива з-за кордону зріс на 30%, до 4,87 тис. тонн, проте учасники ринку зазначають, що в третій декаді місяця слід очікувати зменшення темпів поставок.

Як повідомлялося, 21 серпня Верховна Рада розблокувала підписання закону про внесення змін до Податкового кодексу України стосовно імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.

Він вступив у силу, як і підвищення акцизів, починаючи з 1 вересня 2024 року.

Законопроєкт №11256-2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?"