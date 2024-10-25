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Обсяги видачі іпотечних кредитів зростають, ставки за ними – теж, – опитування НБУ

Обсяги видачі іпотечних кредитів у серпні зросли

Українські банки у серпні 2024 року видали 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 мільярда гривень.

Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у серпні зріс на 2,3%, порівняно з липнем, а порівняно з серпнем минулого року – на 34,1%, свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке проводить Національний банк (НБУ).

Про видачу нової іпотеки в серпні повідомили 12 банків, більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості. Майже всі кредити було видано в межах державної програми "єОселя", уточнили в НБУ.

При цьому ️середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в липні зросла до 8,2% річних з 8% у липні та 7,6% – у червні та травні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:

  • у Києві та Київській області (345 договорів на загальну суму 678,8 млн грн, що становить 55,3% від загального обсягу);
  • ️у Львівській області (37 договорів на 70,9 млн грн);
  • ️в Івано-Франківській області (32 договори на 52,1 млн грн);
  • ️у Дніпропетровській області (33 договори на 48,9 млн грн).

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Як повідомлялося, за даними опитування НБУ, з початку року банки видали іпотечних кредитів:

  • у липні – 694 іпотечних кредити на загальну суму 1,2 млрд грн;
  • у червні – 607 іпотечних кредитів на загальну суму 1 млрд грн;
  • у травні – 976 іпотечних кредитів на загальну суму 1,74 млрд грн;
  • у квітні – 1 031 іпотечний кредит на 1,75 млрд грн;
  • у березні – 878 іпотечних кредитів на 1,4 млрд грн;
  • у лютому – 783 іпотечних кредити на 1,3 млрд грн;
  • у січні – 676 іпотечних кредитів на 1,1 млрд грн.

Автор: 

банки (7014) іпотека (363) кредит (3323) НБУ (9376) єОселя (23)


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Чим пишатися, в середньому 700 договорів в місяць на всю державу. Мізер. Це свідчить що це не програма, а так забава для \окозамилювання
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26.10.2024 05:13 Відповісти
В Німеччині кредит 3,5 відсотка ,в Польщі 4,5 відсотка річних а внас взяти кредит простим громадянам України чи бізнесу це як подвиг від НБУ,а ,дають трошки лояльніше кредити та кредитні карти від 21,до 130 відсотків то хто витримає таке кредитне навантаження це просто УЖАСНО!
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26.10.2024 13:32 Відповісти

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