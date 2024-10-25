Обсяги видачі іпотечних кредитів зростають, ставки за ними – теж, – опитування НБУ

Українські банки у серпні 2024 року видали 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 мільярда гривень.

Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у серпні зріс на 2,3%, порівняно з липнем, а порівняно з серпнем минулого року – на 34,1%, свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке проводить Національний банк (НБУ).

Про видачу нової іпотеки в серпні повідомили 12 банків, більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості. Майже всі кредити було видано в межах державної програми "єОселя", уточнили в НБУ.

При цьому ️середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в липні зросла до 8,2% річних з 8% у липні та 7,6% – у червні та травні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:

у Києві та Київській області (345 договорів на загальну суму 678,8 млн грн, що становить 55,3% від загального обсягу);

️у Львівській області (37 договорів на 70,9 млн грн);

️в Івано-Франківській області (32 договори на 52,1 млн грн);

️у Дніпропетровській області (33 договори на 48,9 млн грн).

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Як повідомлялося, за даними опитування НБУ, з початку року банки видали іпотечних кредитів: