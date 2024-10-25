Обсяги видачі іпотечних кредитів зростають, ставки за ними – теж, – опитування НБУ
Українські банки у серпні 2024 року видали 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 мільярда гривень.
Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у серпні зріс на 2,3%, порівняно з липнем, а порівняно з серпнем минулого року – на 34,1%, свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке проводить Національний банк (НБУ).
Про видачу нової іпотеки в серпні повідомили 12 банків, більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості. Майже всі кредити було видано в межах державної програми "єОселя", уточнили в НБУ.
При цьому ️середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в липні зросла до 8,2% річних з 8% у липні та 7,6% – у червні та травні.
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:
- у Києві та Київській області (345 договорів на загальну суму 678,8 млн грн, що становить 55,3% від загального обсягу);
- ️у Львівській області (37 договорів на 70,9 млн грн);
- ️в Івано-Франківській області (32 договори на 52,1 млн грн);
- ️у Дніпропетровській області (33 договори на 48,9 млн грн).
Як повідомлялося, за даними опитування НБУ, з початку року банки видали іпотечних кредитів:
- у липні – 694 іпотечних кредити на загальну суму 1,2 млрд грн;
- у червні – 607 іпотечних кредитів на загальну суму 1 млрд грн;
- у травні – 976 іпотечних кредитів на загальну суму 1,74 млрд грн;
- у квітні – 1 031 іпотечний кредит на 1,75 млрд грн;
- у березні – 878 іпотечних кредитів на 1,4 млрд грн;
- у лютому – 783 іпотечних кредити на 1,3 млрд грн;
- у січні – 676 іпотечних кредитів на 1,1 млрд грн.
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