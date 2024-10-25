Аграрії отримають 150 мільйонів гривень компенсацій за куплену українську техніку. Які банки виплатять найбільше?

Агровиробники, які придбали у вересні поточного року сільгосптехніку та обладнання українського виробництва, отримають майже 150 млн грн компенсації від держави.

Наказ про виділення коштів для уповноважених банків, які перерахують їх покупцям, Міністерство економіки підписало 24 жовтня 2024 року.

"Ми продовжуємо підтримувати українське машинобудування. Підписали наказ про спрямування майже 150 млн грн як компенсацію для аграріїв, які придбали нову техніку й обладнання українського виробництва. Таким чином стимулюємо попит на вітчизняний продукт", – заявила першв віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, зараз у реєстрі вже 133 виробники та майже 11,8 тис. одиниць техніки та обладнання.

Кошти спрямують до 25 уповноважених банків за заявками покупців, які надійшли у вересні.

Найбільші суми компенсації отримають покупці техніки через "Приватбанк" (понад 52 млн грн), "Ощадбанк" (31,8 млн грн) та "ПроКредит Банк" (15 млн грн).

Як зазначається, всього за час існування програми аграріям нараховано (включно з нинішнім наказом) понад 395 млн грн.

Участь у програмі узяли понад 1700 аграріїв, які придбали українську техніку на суму майже 1,9 млрд грн.

Найбільшу кількість заявок на компенсацію за придбану сільгосптехніку та обладнання подали в таких областях: Одеській – 178, Кіровоградській – 170, Полтавській – 157, Миколаївській – 148, Черкаській – 135, Вінницькій – 120.

Як отримати компенсацію

Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, купити необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Серед доданих до переліку позицій, зокрема, трактори для сільського та лісового господарства, грунтообробна техніка та обладнання (плуги, борони, культиватори), посівні та грунтообробні комплекси, насіннєві бункери та накопичувачі-перевантажувачі зерна, машини для очищення, сортування, калібрування насіння, обприскувачі для хімічного захисту та інше.

Перелік постійно оновлюється відповідно до заявок, які надходять до міністерства.

Важлива умова: право на компенсацію аграрій отримає, якщо у вартості товарів, реалізованих ним за рік не менше 75% – ц вартість товарів власного виробництва.