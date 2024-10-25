"Енергоатом" замовив два турецькі автобуси на 11 мільйонів

Філія "ВП "Аварійно-технічний центр" "Енергоатому" 21 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ "Авто-Регіон" автобусів на 11,08 млн грн.

Про це йдеться в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Зокрема, цьогоріч заплановані поставки двох міжміських автобусів Ar-Temsa Prestij SX 2023 року випуску на 29 пасажирів по 5,54 млн грн, або $134 тис.

Вони мають дизельний двигун Євро-6, системи безпеки, кондиціонер тощо. Товар оплачуватимуть протягом аж півроку після поставки.

Виробником автобуса на майже 25% є сама фірма, а ще 75% припадають на компанію Temsa Skoda Sabanci Ulasim A.S. (Туреччина).

У липні ДСП "Центральне підприємство з поводженням з радіоактивними відходами" замовило автобус Ar-Temsa Prestij SX майже по стільки ж – 5,49 млн грн, або $133 тис.

Майже рік тому, в грудні 2023 року АТ "Укрнафта" замовило "Авто-Регіону" автобуси Ar Temsa Prestij SX по 4,73 млн грн, або $126 тис.

Нацгвардія тоді ж замовляла такі автобуси по 4,96 млн грн, або $132-134 тис,, що відповідає нинішній доларовій ціні, але продавець і характеристики невідомі через оборонну процедуру.

Окрм того, ГУР замовляло автобус Temsa Prestij SX за 4,95 млн грн, або $133 тис. – це так само, як зараз.

У травні 2023 року столична "Муніципальна охорона" замовила турецький автобус Temsa Prestij дешевше – за 3,05 млн грн, або $83,41 тис., однак характеристики теж невідомі.

Анонімна фірма скаржилась, що технічним вимогам відповідає лише автобус Temsa Prestij SX. Зокрема вона просила додати слова "не менше" до показників пасажиромісткості 29+1 та повної маси автобуса 8 160 кг і дозволити пневморесорну задню підвіску та пневматичні гальма, що замовник виконав.

Ще низку вимог він вирішив не змінювати на вимогу аноніма, як то наявність систем EBS (електронний контроль системи гальм), AEBS (електронний підсилювач гальм), LDWS (система попередження про виїзд зі смуги руху), ESC (електронна система стабілізації), а також автоматичної системи пожежогасіння моторного відсіку.

При цьому він заявив, що найоптимальнішим для виконання завдань підприємства є автобус Ar-Temsa Prestij SX, який пропонують різні потенційні учасники, і наголосив, що є можливість розгляду автобусів з характеристиками, що відповідають технічним вимогам або є кращими.

Також анонім стверджував, що автобуси Ar-Temsa Prestij SX не мають фактичного рівня локалізації 20% і що калькуляція собівартості цього автобусу не відповідає дійсності: нині "щодо "виробника" даних автобусів ініційовані певні заходи щодо контролю фактичного ступеню локалізації".

Замовник відповів, що встановив цю вимогу згідно норм закону і що у разі невідповідності запропонованого товару така пропозиція буде відхилена.

Столичний "Авто-Регіон" отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Фірмою володіє та керує киянин Дмитро Гайдамаха. Торік "Енергоатом" тричі намагався замовити цій компанії турецьких електроавтобусів Temsa Avenue Electron та зарядних станцій для підвезення працівників на атомні електростанції за 235 млн грн, але при цьому щоразу відхиляв українського виробника. Зрештою після скандалу договір розірвали.

Загалом від заснування "Прозорро" у 2016 році фірма уклала договорів на 1,15 млрд грн.