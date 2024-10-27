"Сигнал про те, що підтримка не безмежна": Китай обмежить поставки дронів Росії

Китай збирається обмежити поставки за кордон військової продукції, зокрема безпілотників.

Про це заявило Міністерство торгівлі Китаю після переговорів президента Росії Владіміра Пуіна з головою Китаю Сі Цзіньпіном на саміті БРІКС, передає The Moscow Times.

Офіційний представник китайського Міністерства торгівлі Хе Яньдун нагадав, що з 1 грудня влада вводить нову систему експортного контролю, в рамках якої продаж дронів буде можливий тільки при отриманні ліцензії від уряду.

"Із початку "української кризи" (так Китай називає розв'язану Росією повномасштабну війну проти України, – ред.) Китай кілька разів запроваджував заходи контролю над дронами і ясно заявив, що цивільні дрони не повинні незаконно використовуватися у військових цілях", – заявив китайський посадовець.

Він додав, що китайська влада має намір посилити практику видачі ліцензій, а також посилити інспекції, щоб не допускати "незаконного експорту". За новими правилами, експортерам доведеться розкривати кінцевих одержувачів БПЛА або комплектуючих до них.

За даними США, Китай поставляє до Росії двигуни та комплектуючі для виробництва ударних безпілотників "Гарпія", яке ведеться з 2023 року. У жовтні американське Міністерство фінансів ввело санкції проти двох китайських компаній, які беруть участь у проєкті.

Заява китайського Мінторгу "явно сигналізує про те, що керівництво Китаю чутливе до критики Заходу", який звинувачує Пекін "у підтримці на плаву російської економіки", зауважив керуючий директор Teneo Габріель Вілдау.

Він додав, що таким чином Китай надіслав ще один сигнал Росії про те, що його підтримка не безмежна.

На саміті БРІКС у Казані, де Росія зібрала понад 20 світових лідерів, Сі Цзіньпін двічі заявив Путіну про необхідність уникати "ескалації конфлікту" в Україні. Він також наголосив, що Китай проти залучення до війни "третіх країн", недвозначно натякаючи на відправку на фронт тисяч північнокорейських солдатів.

Провал саміту БРІКС для Путіна

Саміт БРІКС, що стартував 22 жовтня, в Казані став "найбільшим зовнішньополітичним заходом", який коли-небудь проводився в Росії, говорив перед його початком помічник президента РФ Юрій Ушаков, пише The Moscow Times.

На зустрічі президент Росії Вадімір Путін представив колегам із БРІКС проєкт альтернативної долару міжнародної платіжної системи, яка, за задумом Кремля, могла б включати єдину валюту, сировинну та зернову біржі, а також механізм для транзакцій у цифрових активах.

Однак жодних конкретних рішень щодо проєкту Путіна лідери БРІКС не ухвалили. У підсумкову декларацію саміту потрапила лише заява про необхідність "вивчити" російську ініціативу, тоді як на неофіційному рівні Індія, Бразилія та ОЕА повідомили про небажання перетворювати БРІКС на антизахідний альянс.

Загалом на саміт до Казані приїхали 22 із 38 запрошених глав іноземних держав. Президент Бразилії відмовився від візиту в останню хвилину, пославшись на падіння у ванній, а лідери Туреччини та Індії – Реджеп Ердоган та Нарендра Моді – поїхали з Росії, не чекаючи закінчення заходу.