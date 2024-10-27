Литва демонтує лінії електропередач із Росією та Білоруссю

Литва в лютому наступного року відключить лінії електропередачі в напрямку Росії та Білорусі в рамках синхронізації енергосистем Балтії із Західною Європою. Згодом лінії будуть демонтовані.

Про це повідомив литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid, передає LRT.

"Деякі лінії електропередач з третіми країнами наразі працюють. Усі лінії будуть відключені 8 лютого 2025 року, коли закінчується термін дії угоди БРЕЛЛ (синхронний режим роботи енергетичних систем Білорусії, Росії, Естонії, Латвії та Литви, – ред.). Одразу після цього розпочнуться роботи з демонтажу", – повідомили в Litgrid.

Оскільки синхронізація мережі з континентальною Європою наближається, уряд Литви вилучив сім 330-кіловольтних ліній з Росією та Білоруссю зі списку активів і об'єктів, важливих для національної безпеки.

Очікується, що балтійські мережі будуть синхронізовані з мережами континентальної Європи 9 лютого наступного року.

Напередодні, 8 лютого, Литва, Латвія та Естонія відключаться від російської системи IPS/UPS і проведуть єдиний спільний ізольований тест роботи, після чого не повертатимуться до старої системи.

Нагадаємо, у серпні минулого року в країнах Балтії домовилися про синхронне відключення від російської енергосистеми.

На той момент Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працювали в загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.

У квітні 2023 року Литва вперше в історії повністю відключилася від російської електромережі – тестування тривало 10 годин, електропостачання велося за рахунок місцевих електростанцій, а також імпорту з Польщі та Швеції.