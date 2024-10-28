БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Ворог атакував об’єкти енергетики на Сумщині, діють аварійні відключення світла

Російські військові зранку 28 жовтня атакували критичну інфраструктуру в Сумській області.

Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об’єктах критичної інфраструктури Конотопського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед", – йдеться в повідомленні.

На місці працюють відповідні служби, проводяться відновлювальні роботи.

Водночас, за даними АТ "Сумиобленерго", в області запроваджені графіки аварійних відключень.

"О 09:06 відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги)", – уточнили енергетики.

Читайте також: Проблеми через відключення світла відчули 87% українських підприємств, – опитування ЕВА

Як повідомлялося, 26 жовтня внаслідок атаки дронів у Хмельницькому та низці населених пунктах Хмельницького району частково зникло енергопостачання.

