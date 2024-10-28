Ворог атакував об’єкти енергетики на Сумщині, діють аварійні відключення світла
Російські військові зранку 28 жовтня атакували критичну інфраструктуру в Сумській області.
Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.
"Ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об’єктах критичної інфраструктури Конотопського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед", – йдеться в повідомленні.
На місці працюють відповідні служби, проводяться відновлювальні роботи.
Водночас, за даними АТ "Сумиобленерго", в області запроваджені графіки аварійних відключень.
"О 09:06 відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги)", – уточнили енергетики.
Читайте також: Проблеми через відключення світла відчули 87% українських підприємств, – опитування ЕВА
Як повідомлялося, 26 жовтня внаслідок атаки дронів у Хмельницькому та низці населених пунктах Хмельницького району частково зникло енергопостачання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль