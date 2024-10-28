Найбільший LNG-проєкт Росії зупинився після посилення американських санкцій

Найбільший у Росії проєкт з виробництва скрапленого природного газу – "Арктик СПГ-2" "Новатека" – зупинив виробництво після нового раунду американських санкцій.

Про це пише Bloomberg з посиланням джерела, передає The Moscow Times.



За словами співрозмовників агентства, завод, який коштував $25 млрд і будували майже 10 років, не може знайти покупців на свій газ, в результаті чого у нього накопичуються нерозпродані запаси. У жовтні "Новатек" знизив видобуток газу для "Арктік СПГ-2" до 5,3 млн кубометрів на добу, що більш ніж удвічі нижче за рівень вересня (12,1 млн кубометрів на день).



Комерційне скраплення газу на заводі зупинилося, продовжуються лише операції, необхідні для підтримки його технічного стану, кажуть джерела Bloomberg.

Із серпня "Арктик СПГ-2" відвантажив 8 партій СПГ, проте жодну з них не вдалося продати, незважаючи на те, що "Новатек" пропонував знижки, що досягали 40% відносно ринкових цін.



Покупці газу побоюються приймати танкери з "Арктік СПГ-2", щодо яких США заапровадили санкції: у серпні до чорних списків було включено 8 пов'язаних із проєктом судів. Сам завод "Новатека" потрапив під американські обмеження у листопаді минулого року, після чого іноземні акціонери заморозили свою участь, а південнокорейська верф відмовилася постачати газовози льодового класу.

У червні США посилили санкції проти "Новатека". До чорних списків із забороною на будь-які операції потрапили всі його проєкти, що будуються, а також сім з 15 СПГ-танкерів, які були замовлені на російській верфі "Зірка"



Помічник міністра енергетики США Джеффрі Пайатт повідомив в інтерв'ю Bloomberg минулого тижня, що це не кінець. "Ми дуже уважно стежимо за тим, куди прямують російські вантажі, що потрапили під санкції, і ви можете бути впевнені, що адміністрація Байдена продовжуватиме закручувати гайки щодо російського експорту СПГ", — попередив він.



За планом "Арктик СПГ-2" мав виробляти на трьох технологічних лініях 19,8 млн тонн СПГ на рік. Перша лінія була введена в дію у серпні 2023 року і зробила першу партію газу в грудні, але вивезти її не вдалося. Другу лінію доставили до майбутнього місця роботи у серпні 2024 року, будівництво третьої було вирішено відкласти та перенести термін її введення в експлуатацію з 2026-го на 2028 рік.